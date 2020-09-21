A101 Huawei Band 4 bileklik nasıl? Kullananların yorumları nelerdir?

A101 market zinciri tarafından paylaşılan aktüel ürünler kataloğunda en çok dikkat çeken ürünlerden biri Huawei Band 4 isimli bileklik oldu. İndirimli olarak 179 TL ile müşterilerini bekleyen bileklik, birçok kişi tarafından merak edildi.
Huawei band 4 nasıl?
0,96’’ ekrana sahip olan band 4 amoled bir ekrana sahiptir. Kordon kullanımı açısından kalın ve kaba olan bileklik, kullanım açısından zorluk yaratmaktadır. 10 günlük pil ömrü olan bileklik telefondaki uygulamaların kullanımına imkan sağlayabiliyor. Bildirimler konusunda pek iç açıcı bir kullanım sunmayan bileklik, fiyatına göre tercih edilmemelidir.
Son Güncelleme: 21.09.2020 21:18