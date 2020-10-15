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A101, BİM ve ŞOK marketlerde uzaktan eğitim uyumlu ucuz indirimli tablet kampanyaları - A101, BİM, ŞOK marketler ucuz tablet fiyatları

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının uzaktan yapılacak olması nedeni ile tablet kampanyalarını duyuran A101, BİM ve ŞOK marketler zincirleri son zamanların en fazla araştırılan marketleri oldu. Pek çok veli uzaktan eğitim için tablet araştırırken A101, BİM ve ŞOK tablet fiyatları ne kadar sorularını araştırmaya başladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 22:50
A101, BİM ve ŞOK marketlerde uzaktan eğitim uyumlu ucuz indirimli tablet kampanyaları - A101, BİM, ŞOK marketler ucuz tablet fiyatları
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Okulların ilk dönemde uzaktan eğitimle ve EBA TV üzerinden devam edeceği açıklandıktan sonra pek çok öğrenci ve veli bilgisayar ya da tablet alabilmek için araştırmalarına başladı. Hal böyle olunca ülkemizin en büyük market zincirleri indirimli tablet getirerek öğrencilere ve velilere ürünlerini sundu.


Özellikle yaptıkları indirimler ve aktüel ürünler ile dikkat çeken A101, BİM ve ŞOK marketleri ortak karar alarak uygun fiyatlı tablet kampanyalarını başlattığını duyurdu.

A101 uygun tablet kampanyası

Öğrencilerin EBA TV üzerinden ve diğer sistemler üzerinden derslerine girerek geri kalmamaları için tablet getiren A101 marketleri Lenova M7 tabletlerini 499 TL’den raflarına koydu.

BİM uygun tablet kampanyası

Öğrencilere bir diğer ucuz tablet kampanyası da aktüel ürünleri ile dikkat çeken BİM marketler zinciri oldu. BİM Hometech markasına ait tabletleri raflarında 749 TL fiyat ile sunmaya başladı.

ŞOK uygun tablet kampanyası

14 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yer alan tabletler için 649 TL fiyat belirleyen ŞOK marketler de öğrencilere ucuz tablet kampanyalarına başladı.



Son Güncelleme: 15.10.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
A101BİMşokMarketUcuz TabletKampanya
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