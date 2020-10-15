A101, BİM ve ŞOK marketlerde uzaktan eğitim uyumlu ucuz indirimli tablet kampanyaları - A101, BİM, ŞOK marketler ucuz tablet fiyatları

Okulların ilk dönemde uzaktan eğitimle ve EBA TV üzerinden devam edeceği açıklandıktan sonra pek çok öğrenci ve veli bilgisayar ya da tablet alabilmek için araştırmalarına başladı. Hal böyle olunca ülkemizin en büyük market zincirleri indirimli tablet getirerek öğrencilere ve velilere ürünlerini sundu.

A101 uygun tablet kampanyası

Özellikle yaptıkları indirimler ve aktüel ürünler ile dikkat çekenvemarketleri ortak karar alarak uygun fiyatlı tabletlarını başlattığını duyurdu.

Öğrencilerin EBA TV üzerinden ve diğer sistemler üzerinden derslerine girerek geri kalmamaları için tablet getiren A101 marketleri Lenova M7 tabletlerini 499 TL’den raflarına koydu.

BİM uygun tablet kampanyası

Öğrencilere bir diğer ucuz tablet kampanyası da aktüel ürünleri ile dikkat çeken BİM marketler zinciri oldu. BİM Hometech markasına ait tabletleri raflarında 749 TL fiyat ile sunmaya başladı.

ŞOK uygun tablet kampanyası

14 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda yer alan tabletler için 649 TL fiyat belirleyen ŞOK marketler de öğrencilere ucuz tablet kampanyalarına başladı.