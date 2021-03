7060 numarası kime ait, kimin, neden arar?

7060 numaralı hat Vodafone Türkiye’ye ait bir servis numarasıdır. Bu servis “Arayana Dinlet” olarak bilinmektedir. Ve bu Arayana Dinlet servisi ücretlidir. 7060 numaralı servis sizi aradığında bir ödeme ile karşı karşıya gelmezsiniz lakin konuşma sırasında satın alma işlemi yaparsanız ücrete tabi tutulursunuz.

7060 numaralı servis nedir?

Eğer bu numaranın olduğu bir çağrıya geri dönüş yaparsanız dakika başı 20 kuruşluk bir ücrete tabi tutulursunuz. Bunun yanı sıra aylık abonelik yaptığınız takdirde aylık 2.5 TL ve her içerik için de 2.5 TL ödeme yaparsınız.

Eğer ki Arayana Dinlet servisinden yararlanma gibi bir düşünceniz yoksa 7060 numaralı çağrılara yanıt vermeyin. Bunun yanı sıra bu numaradan sürekli arama alıyorsanız ve sıkıldıysanız en iyisi numarayı engellemek olacaktır. Engelleme işlemi dışında Vodafone Müşteri Hizmetlerini de arayarak sorunu dile getirebilirsiniz.

Vodafone Arayana Dinlet / Servis ücretleri

Arayana Dinlet servisi ilk on gün için ücretsizdir. 10 günün bitiminde abonelik başlar ve aylık 2.5 TL karşılığında bu servisi kullanabilirsiniz. Bu servis dahilinde alınan her içerik için 2.5 TL ücret ödenir. Her parça 6 aylık süre içinde kullanılabilir. Belirtilen tüm ücretlere KDV ve ÖİV dahildir.

Arayana Dinlet abonesi olma

Bu servisten yararlanabilmek için telefonunuzdan “ABONE” yazıp 7060mesaj gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra 7060 sesli yanıt sistemini de arayabilirsiniz. Veya arayanadinlet.com aracılığı ile de abonelik yapabilirsiniz. Bir de 542 Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz. Son olarak da Vodafone Cep Merkezleri’ne gidip abonelik yapabilirisiniz.

* Bu servis Vodafone tarafından yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılar tarafından sunulmakta olup, aboneler hizmetin sunumu gereği ihtiyaç duyulan kişisel bilgilerinin ve ücretlendirmeye esas bilgilerin hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp işleneceğini kabul ederler.

Hizmet içinde satın alma

İlk olarak seçmiş olduğunuz Arayana Dinlet SMS kodunu yazarak 7060’a ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.

7060 sesli yanıt sistemini de arayabilirsiniz.

Veya arayanadinlet.com aracılığı ile de abonelik yapabilirsiniz.

Geçici olarak servisi devre dışı bırakma

Sevdiğiniz kişiler aradığı zaman bu servisi kapatmak için öncelikle “KAPAT” yazarak 7060’a ücretsiz SMS gönderebilirsiniz. Veya 7060 Arayana Dinlet Sesli Yanıt Servisi’ni arayarak ana menüden 9’u tuşlayıp işlem yapabilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta ise aboneliğinizi geçici olarak kapattığınız zaman da ücretlendirilmeye devam edersiniz.

Geçici olarak servisi aktifleştirme

Arayanı Dinlet servisini tekrar açmak için şu işlemleri kullanabilirsiniz:

“AC” yazıp 7060’a ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.

7060 Arayana Dinlet Sesli Yanıt Servisi'ni arayıp ana menüden 9'u tuşlayabilirsiniz.

Arayanı Dinlet servisi aboneliğini kapatma

Aboneliğinizi iptal etmek istiyorsanız My Vodafone sayfası aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra “IPTAL” yazarak 7060’a ücretsiz SMS yollayabilirsiniz. Bir de 7060 Sesli Yanıt Sistemi, Vodafone Müşteri Hizmetleri (542) ve Vodafone Cep Merkezleri aracılığı ile de aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.