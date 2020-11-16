7060 kimin numarası? 7060 Kime ait, neden arıyor?

Son günlerde binlerce kişi 7060 numaralı hatlardan yapılan aramaları araştırmaya başladı. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından 7060 numarasının kimin olduğunu araştırmaya başladı.

7060 numarası operatör firmasının “Arayana Dinlet” servisi için kullanılan bir yöntemdir. Bu uygulama Vodafone Türkiye’ye ait bir numaradır.

Vodafone Türkiye’ye ait olan numaranın Arayana Dinlet servisi ücretli bir uygulamadır. Ancak 7060 numarasının sizi aramasının ardından ücret ödenmez. Satın alma işlemi yapıldıktan sonra ücretlendirme yapılmaktadır. 7060 numaralı hattın aranması halinde dakika başına 20 kuruş ücret alınır ve abonelik yapan kişilerden aylık 2.5 TL ile her içerik için 2.5 TL ücret alınır.