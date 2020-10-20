İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

64 GB hafızalı tabletler hangileridir? Kaliteli tablet modelleri

Tablet alacakların tablet alırken en çok dikkat etmesi gereken özelliklerden birisi tabletin hafızasıdır. Günümüzde en az 64 GB hafızaya sahip tabletler tercih edilmelidir. Hafızası 64 GB olan tablet modelleri açıklanmıştır.

20 Ekim 2020 Salı 22:21
64 GB hafızalı tabletler hangileridir? Kaliteli tablet modelleri
Takip Et:

Gelişen teknoloji ile birlikte tabletler hayatımızın bir parçası oldu. Bilgisayardaki gerçekleştirilebilen çoğu işlemi yapabilen tabletler, taşınabilir olması açısından oldukça tercih edilen teknolojik aletlerdir. Günlük işleri için tablet tercih etmek isteyenlerin en az 64 GB olan bir tablete sahip olması gerekir. Hafızası yüksek olan tabletler çabuk bir şekilde dolmaz ve kişilerin daha çok belge depolamasına yardımcı olur. Hafızanın yüksek olması aynı zamanda birçok uygulamayı indirerek rahatça kullanma imkanı tanımaktadır. Kişiler bu nedenle hafızası yüksek tablet modelleri bularak tercih etmelidir.

64 GB hafızaya sahip en kaliteli tablet modelleri hangileridir?

  • Lenovo Tab M10 Plus Tablet
  • Apple Ipad Mini Tablet
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite Lte Tablet
  • Lenovo Tab M10 Tablet
  • Apple İpad Air 3 Tablet
  • Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet
  • Lenovo Yoga Smart Tab Tablet
  • Samsung Tab S5e Tablet
  • Concord C – 754 Pie Tablet
  • Vorcom Sx Pro Tablet

Lenovo Tab M10 Plus tablet özellikleri nedir?

Lenovo’nun 64 GB hafızaya sahip olan tableti M10 Plus 8 çekirdekli işlemcisi ile çoğu işlemi kolayca yapmaktadır. 10.3’’ ekranı bulunan tablet, sahip olduğu Dolby Atmos hoparlör ile mükemmel bir ses deneyimi sunmaktadır. Tabletin 4 GB RAM’i bulunmaktadır. Tablete ait kamera ise 5 MP’dir.

Apple Ipad Mini tablet özellikleri nedir?

Çizim ve not tutma desteği sağlayan Apple Ipad Mini, bu desteği Apple Pencil sayesinde kolaylıkla gerçekleştirme imkanı veriyor. 10 saate kadar kullanım süresi sunan tablet, 7.9 inç retina ekran ile kullanıcıların göz yorulmasını engelliyor. Tablette 8 MP arka ve 7 MP ön kamera bulunmaktadır.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE tablet özellikler nedir?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE tablet 10.4 inçlik ekranı ile kullanıcılarına kolay bir tablet kullanımı sunmaktadır. 4 GB RAM’e sahip olan tablette 8 MP ve 5 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Lenovo Tab M10 tablet özellikleri nedir?

Tab M10 modeli 4 GB RAM’e sahiptir. 10.1 inç ekranı olan tabletin hafızası microSD kart yardımı ile arttırılabilmektedir. Tablette 2 MP ve 5 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Apple Ipad Air 3 tablet özellikler nedir?


Apple Ipad Air 3 A12 bionic çipi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunmaktadır. Tablet 10 saate yakın bir kullanım süresi sunarken, 10.5 inçlik ekranlı ile kullanıcıların gözlerini yormadan kullanım deneyimi sağlamaktadır. Retina ekran ve Apple Pencil desteği bulunan tablette, 8 MP ve 7 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite tablet özellikleri nedir?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite tablet, S Pen desteği ile birlikte kullanıcıların kolaylıkla çizim ve not almasını sağlamaktadır. 10.4 inç bir ekrana sahip olan tablette 4 GB RAM ve 64 GB hafıza bulunmaktadır. Hafızası microSD kart ile arttırılabilen tablette 8 MP ve 5 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Lenovo Yoga Smart tablet özellikleri nedir?

4 GB RAM ve 10.1 inç Full HD ekrana sahip olan Lenovo Yoga Smart, güçlü işlemcisi sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilmektedir. 8 MP ve 5 MP olmak üzere iki kameraya sahip olan tablet, JBL Hi-Fi hoparlörü sayesinde güçlü bir ses deneyimi sunmaktadır.

Samsung Tab S5E tablet özellikleri nedir?

Samsung Tab S5E tabletin 4 tane hoparlörü bulunmaktadır. Yüksek ve konforlu bir ses deneyimi sunan tablet, 10.5 inçlik büyük ekranı ile farklı işlemleri kolayca yapmaya olanak sağlar. 6 GB RAM’e sahip olan tablet ile birçok farklı işlem aynı anda kolayca yapılabilmektedir. Hızlı şarj özelliği bulunan tablet, şarj edildikten sonra 15 saat kullanım süresi sunmaktadır.

Concord C – 754 Pie tablet özellikleri nedir?

Concord C – 754 Pie tablet IPS ekrana sahiptir. 10.1 inçli IPS ekran sayesinde HD bir ekran deneyimi sunan tablet, 4 GB RAM ile güçlü bir kullanım sağlar. Android 9 işletim sistemine sahip olan tablette, 5 MP ve 2 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Vorcom SX Pro tablet özellikleri nedir?

10 inç ekrana sahip olan Vorcom SX Pro, 8 çekirdekli işlemcisi ile birlikte aynı anda birden fazla işlemi yapma kolaylığı sağlamaktadır. 4 GB RAM’e sahip olan tablet, işlemleri hızlı bir şekilde yapma olanağı vermektedir. 5 MP kameraya sahip olan tablette 64 GB hafıza vardır. Ayrıca tabletin hafızasını yükseltmek isteyen kullanıcılar, microSD kart yardımı ile tabletin hafızasını arttırabilme şansına sahiptir.



Son Güncelleme: 20.10.2020 22:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tablet Modelleri64 GB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Dev firma Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 10'un bilgileri sızdırıldı!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!
Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!

Popüler Haberler

64 GB hafızalı tabletler hangileridir? Kaliteli tablet modelleri
Askıda ekmek ne demek? Askıda ekmek uygulamasına eleştiriler!
Menajerimi Arahangi günler yayınlanıyor? Menajerimi Ara yayın günü ve saati
Gazeteler manşetleri 20 Ekim 2020 Salı gazetelerin bugünkü manşetleri
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
Hakan Taşıyan'a ne oldu, sağlık sorunu ne? Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Sağlık durumu nasıl?
Menajerimi Ara neden yok? 20 Ekim neden yayınlanmadı? 10. yeni bölüm ne zaman?
Alkollü araç kullanmanın cezaları nelerdir? Alınan alkole göre promil hesabı nasıl yapılır?
A101'de satılan SEG çamaşır makinesi nasıl, alınır mı? SEG çamaşır makinesi kullanıcı yorumları
Beyaz TV Derin Futbol ekranlarında Abdülkerim Durmaz'dan küfür skandalı
Ziraat Bankası 2020 Haziran destekleme ödemeleri sorgulama ekranı erişime açıldı
Ssk birikmiş prim sorgulama nasıl yapılır? Birikmiş Ssk para ödemesi yapılır mı?
Netflix La Casa de Papel 4. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
2020 arılı kovan devlet desteklemesi nasıl alınır? Kovan başı devlet desteği ne kadar?
26 Mayıs 2019 Pazar Reyting Sonuçları - Fox Ana Haber, Zengin ve Yoksul, Savaşçı, Kardeş Çocukları Arasında En Çok İzlenen
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar
20 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gerçek adı nedir? Yavuz Sepetçi hakkında bilgiler
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 20 Ekim 2020 Salı Hangi banka ne kadar kazanç verir?
HGS çağrı merkezi ile bakiye sorgulama 2020
2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.