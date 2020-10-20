64 GB hafızalı tabletler hangileridir? Kaliteli tablet modelleri

Gelişen teknoloji ile birlikte tabletler hayatımızın bir parçası oldu. Bilgisayardaki gerçekleştirilebilen çoğu işlemi yapabilen tabletler, taşınabilir olması açısından oldukça tercih edilen teknolojik aletlerdir. Günlük işleri için tablet tercih etmek isteyenlerin en az 64 GB olan bir tablete sahip olması gerekir. Hafızası yüksek olan tabletler çabuk bir şekilde dolmaz ve kişilerin daha çok belge depolamasına yardımcı olur. Hafızanın yüksek olması aynı zamanda birçok uygulamayı indirerek rahatça kullanma imkanı tanımaktadır. Kişiler bu nedenle hafızası yüksek tablet modelleri bularak tercih etmelidir.

64 GB hafızaya sahip en kaliteli tablet modelleri hangileridir?

Lenovo Tab M10 Plus Tablet

Apple Ipad Mini Tablet

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Lte Tablet

Lenovo Tab M10 Tablet

Apple İpad Air 3 Tablet

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet

Lenovo Yoga Smart Tab Tablet

Samsung Tab S5e Tablet

Concord C – 754 Pie Tablet

Vorcom Sx Pro Tablet

Lenovo Tab M10 Plus tablet özellikleri nedir?

Lenovo’nun 64 GB hafızaya sahip olan tableti M10 Plus 8 çekirdekli işlemcisi ile çoğu işlemi kolayca yapmaktadır. 10.3’’ ekranı bulunan tablet, sahip olduğu Dolby Atmos hoparlör ile mükemmel bir ses deneyimi sunmaktadır. Tabletin 4 GB RAM’i bulunmaktadır. Tablete ait kamera ise 5 MP’dir.

Apple Ipad Mini tablet özellikleri nedir?

Çizim ve not tutma desteği sağlayan Apple Ipad Mini, bu desteği Apple Pencil sayesinde kolaylıkla gerçekleştirme imkanı veriyor. 10 saate kadar kullanım süresi sunan tablet, 7.9 inç retina ekran ile kullanıcıların göz yorulmasını engelliyor. Tablette 8 MP arka ve 7 MP ön kamera bulunmaktadır.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE tablet özellikler nedir?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE tablet 10.4 inçlik ekranı ile kullanıcılarına kolay bir tablet kullanımı sunmaktadır. 4 GB RAM’e sahip olan tablette 8 MP ve 5 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Lenovo Tab M10 tablet özellikleri nedir?

Tab M10 modeli 4 GB RAM’e sahiptir. 10.1 inç ekranı olan tabletin hafızası microSD kart yardımı ile arttırılabilmektedir. Tablette 2 MP ve 5 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Apple Ipad Air 3 tablet özellikler nedir?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite tablet özellikleri nedir?

Apple Ipad Air 3 A12 bionic çipi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunmaktadır. Tablet 10 saate yakın bir kullanım süresi sunarken, 10.5 inçlik ekranlı ile kullanıcıların gözlerini yormadan kullanım deneyimi sağlamaktadır. Retina ekran ve Apple Pencil desteği bulunan tablette, 8 MP ve 7 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite tablet, S Pen desteği ile birlikte kullanıcıların kolaylıkla çizim ve not almasını sağlamaktadır. 10.4 inç bir ekrana sahip olan tablette 4 GB RAM ve 64 GB hafıza bulunmaktadır. Hafızası microSD kart ile arttırılabilen tablette 8 MP ve 5 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Lenovo Yoga Smart tablet özellikleri nedir?

4 GB RAM ve 10.1 inç Full HD ekrana sahip olan Lenovo Yoga Smart, güçlü işlemcisi sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilmektedir. 8 MP ve 5 MP olmak üzere iki kameraya sahip olan tablet, JBL Hi-Fi hoparlörü sayesinde güçlü bir ses deneyimi sunmaktadır.

Samsung Tab S5E tablet özellikleri nedir?

Samsung Tab S5E tabletin 4 tane hoparlörü bulunmaktadır. Yüksek ve konforlu bir ses deneyimi sunan tablet, 10.5 inçlik büyük ekranı ile farklı işlemleri kolayca yapmaya olanak sağlar. 6 GB RAM’e sahip olan tablet ile birçok farklı işlem aynı anda kolayca yapılabilmektedir. Hızlı şarj özelliği bulunan tablet, şarj edildikten sonra 15 saat kullanım süresi sunmaktadır.

Concord C – 754 Pie tablet özellikleri nedir?

Concord C – 754 Pie tablet IPS ekrana sahiptir. 10.1 inçli IPS ekran sayesinde HD bir ekran deneyimi sunan tablet, 4 GB RAM ile güçlü bir kullanım sağlar. Android 9 işletim sistemine sahip olan tablette, 5 MP ve 2 MP olmak üzere iki kamera bulunmaktadır.

Vorcom SX Pro tablet özellikleri nedir?

10 inç ekrana sahip olan Vorcom SX Pro, 8 çekirdekli işlemcisi ile birlikte aynı anda birden fazla işlemi yapma kolaylığı sağlamaktadır. 4 GB RAM’e sahip olan tablet, işlemleri hızlı bir şekilde yapma olanağı vermektedir. 5 MP kameraya sahip olan tablette 64 GB hafıza vardır. Ayrıca tabletin hafızasını yükseltmek isteyen kullanıcılar, microSD kart yardımı ile tabletin hafızasını arttırabilme şansına sahiptir.