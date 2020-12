503 hatası nedir, nasıl düzeltilir?

Bugünler de pek çok kişi 503 hatasının çözümünü araştırıyor.

Hatanın etkisi ve tespit yöntemi

Google Analytics gibi ürünler hatanın sebep olduğu etkileri daha açık bir şekilde görmek için sitenin durumunun kontrolü her an yapılamamasından bu durumun en büyük sebeplerinden ve bu hata için üçüncü bir ürün kullanmak moden yollardan biri. Gün içinde her an karşı karşıya kalacağız bu durumu daha rahat bir şekilde düzletmek için Google Analytcis gibi ürünler var. Bu ürün sayesinde sitenizin veri trafiğini ve 503 hatasının zamanını öğrenebilirsiniz. Böylece sitenin veri kaynaklı bir kayıptan zararın önüne geçebilirsiniz.

Hatanın çözümü

Hosting firmalarının çözümdeki yeri

Bu hatanın çözülmesinde birden fazla yol kullanılabilir. Blog ve ticari siteler genel olarak ana sayfalarda daha az bağlantı bulundurur ve içeriklerin hepsinde bağlantıları göstermek gerekir. Önek olarak bir medya görüntüsü farklı büyüklükte paylaşılabilir ve mümkün oldukça düşük boyutlarda paylaşılmalı. Bu uygulama .png veya .gid formatı için tavsiye edilse de .jpg formatı içinde kullanılabilir.

Böyle hatalara kullanıcı, yönetici ve yazılımcının sebep olmadığından hosting firmaları tarafından çözüm getirilmeli. Şöyle ki 503 hatası sitenizi uzun zaman etkisi altına aldığında bu durumdan kurtulmak için hosting firmalarından başvurarak yardım alabilirsiniz. Bu geçici sorunun hosting firmalarının yardımıyla kısa süre içinde site tekrar erişilebilir hale gelecektir. Aynı zamanda hosting yönetici iseniz sitede karşınıza çıkan 503 hatasını silmek için “Application Pool” adlı sistemin durmuş olma olasılığını kontrol ediniz ve sistem durmuş ise yeniden başlatın.

VPN yazılımların yeri

TunnelBear ,ExPat Shield ,UltraSurf ,Hotspot Shield ve Cyberghost VPN gibi programlar yasaklı sitelere erişmenizi sağlıyor ve güvenlik, gizlilik gibi olanaklar sunuyor. Bu programlar sayesinde site sahibi başka bir sunucu aracılığı ile intenete ulaşıyor. Bu gibi yazılımların da kaldırılması sorunu çözebilir.

Sonuç

Error 503 hatası normal olmayan durumların olması ile ortaya çıkan bir hata. Önek olarak hosting kaynaklı bir hata ise hosting firması bu durumu çözer veya bir program açık kaldıysa bu program kapatılır. Ayrıca bu hatanın çözümü için yardımcı programlar kullanılabilir. Kısaca şöyle ki bu çözümlerin yanı sıra ticaret. blog ve haber siteleri sayfalandırma yapıp ve listeleme yapıp özetleme yöntemi kullanılarak herhangi bir metini birebir paylaşmamak çok önemli. Bu gibi durumlara dikkat edildiği takdirde Error 503 gibi hataların önüne geçilir hatta böyle tür sorunların tamamen ortadan kaldırmış olur.