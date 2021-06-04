444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?

444’lü numaralar nereye aittir?
Genellikle 444’le başlayan numaralar kurumsal şirketlere ait olmaktadır. Pek çok kurumsal şirketin müşteri hizmetleri numarası 444 ile başlamaktadır. 444 0 375 numarasının kime ait olduğu merak edilmektedir. 444 0 375 nerenin numarası?
444 0 375 kime ait?
Türk Telekom'a ait olan 444 1 444 numarasını müşteri hizmetlerine bağlanmak için kullanmak daha doğru olacaktır çünkü son zamanlarda 444 0 375 numarasıyla ilgili şikayetler bulunmaktadır.
Son Güncelleme: 04.06.2021 12:16