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444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?

Kurumsal şirketlerin müşteri hizmetleri numaraları genellikle 444 ile başlamaktadır. 444 ile başlayan telefon numaralarından biri 444 0 375 numarasıdır. 444 0 375 numarasının nereye ait olduğu merak edilmektedir. 444 0 375 hangi firmaya ait? Bu haberimizden 444 0 375 numarasına ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz. İşte 444 0 375 telefon numarasının ait olduğu firma...

04 Haziran 2021 Cuma 12:16
444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?
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444’lü numaralar nereye aittir?

Genellikle 444’le başlayan numaralar kurumsal şirketlere ait olmaktadır. Pek çok kurumsal şirketin müşteri hizmetleri numarası 444 ile başlamaktadır. 444 0 375 numarasının kime ait olduğu merak edilmektedir. 444 0 375 nerenin numarası?

444 0 375 kime ait?

Bu numaranın TT’net’e ait olduğu bilinmektedir. Ttnet müşteri hizmetlerine bu numara ile bağlanılmaktadır. Sizi arayan numara 444 0 375’se bu numara Türk Telekom ait firma olan TTNET’e aittir.  Türk Telekom’a bağlanıldığı için TTNET müşteri hizmetleri numarası 444 1 444 olarak çıkmaktadır. bu numara aynı zamanda Türk Telekom müşteri hizmetlerine aittir.

Türk Telekom'a ait olan 444 1 444 numarasını müşteri hizmetlerine bağlanmak için kullanmak daha doğru olacaktır çünkü son zamanlarda 444 0 375 numarasıyla ilgili şikayetler bulunmaktadır. 


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:16
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