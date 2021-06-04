444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?

444’lü numaralar nereye aittir?

Genellikle 444’le başlayan numaralar kurumsal şirketlere ait olmaktadır. Pek çok kurumsal şirketin müşteri hizmetleri numarası 444 ile başlamaktadır. 444 0 375 numarasının kime ait olduğu merak edilmektedir. 444 0 375 nerenin numarası?

444 0 375 kime ait?

Bu numaranın TT’net’e ait olduğu bilinmektedir. Ttnet müşteri hizmetlerine bu numara ile bağlanılmaktadır. Sizi arayan numara 444 0 375’se bu numara Türk Telekom ait firma olan TTNET’e aittir. Türk Telekom’a bağlanıldığı için TTNET müşteri hizmetleri numarası 444 1 444 olarak çıkmaktadır. bu numara aynı zamanda Türk Telekom müşteri hizmetlerine aittir.

Türk Telekom'a ait olan 444 1 444 numarasını müşteri hizmetlerine bağlanmak için kullanmak daha doğru olacaktır çünkü son zamanlarda 444 0 375 numarasıyla ilgili şikayetler bulunmaktadır.