419 TL'ye satılan oyun Epic Games'de ücretsiz oldu

Epic Games gizemli oyunlar serisini paylaşmaya devam ediyor. Epic Games’in gizemli oyunlar serisi genel olarak büyük yapımlardan oluşuyor. Epic Games’in bu hafta paylaştığı Gizemli Oyunları spor oyunu hayranları için geldi. Spor oyunu severler 419 TL değerindeki NBA 2K21 oyununa Epic Games sayesinde bu hafta ücretsiz olarak erişebilecekler. İşte detaylar…

Epic Games uzun zamandır ücretsiz oyunları oyun severlere sunmaya devam ediyor. Steamla devam ettirdiği rekabet en çok oyuncuların işine yaradı. Geçen zamanlarda Epic Games tarafından verilen ücretsiz oyunlar arasında yer alan en büyük yapım GTA V olmuştu. Gizemli Oyunlar genel olarak büyük yapımlardan oluşuyor. Verilen oyundan dolayı kimi sunucular sorun yaşayabiliyor.

Epic Games’te NBA 2K21 ücretsiz olarak oynanıyor

Epic Games oyun severlere her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Epic Games bu hafta gizemli oyun olarak NBA 2K21’i verdi. Bu haber NBA serisinin hayranı olanları sevindirdi. Epic Games’in oldukça güncel bir oyunu ücretsiz olarak vermesi, Epic Games tarafından önümüzdeki hafta verilecek Gizimli Oyun konusunda merak uyandırdı. Ancak önümüzdeki hafta Epic Games tarafından önümüzdeki hafta ücretsiz olarak verilecek oyun hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

NBA 2K21, satışları yüksek olan NBA 2K serisinin en son çıkan oyunudur. İyi bir oynanış, rekabetçi ve çevrimiçi bir topluluk özelliklerine sahip. Aynı zamanda derin ve çeşit çeşit oyun modları üstünde yapılmış olan geliştirmeler sayesinde NBA 2K21, “Everything is Game” konseptini de benimsemekte. Oyun, NBA basketbolu ile kültürünü her yönü ile benzersiz olarak oyun severlere sunmakta. Oyunun satışta olan güncel fiyatı 419 TL. Aynı zamanda Epic Games Store, NBA 2K21 satın alındığı zaman satın alan oyunculara 60 TL değerinde bir indirim kuponu verilmekte. Verilen indirim kuponu 80 TL ve üstünde satılan oyunlar için kullanılmakta.

NBA 2K21 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi

Depolama: 80 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 270 2 GB veya daha iyisi

Depolama: 80 GB

NBA 2K21 Epic Games sayfasının linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz:



https://www.epicgames.com/store/tr/p/nba-2k21