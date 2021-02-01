4 yaşındaki çocuk Fortnite yüzünden

İngiliz hükümetinin Prevent isimli radikalleşme karşıtı programı bulunuyor. '2016'dan 2021'e kadar 9 yaşından küçük olan 2000!i aşkın İngiliz çocuğa "terörist" denildir ve ihbar edildi. Radikalleşme karşıtı programın, Müslüman çocukları haksız bir şekilde hedef haline getirdiği söyleniyor ve programa çok fazla eleştiri gelmeye başladı.

2019'da 4 yaşındaki çocuk, silahların ve bombaların babasının kulübesinde bulunduğunu söyledi. Bu sözler üzerise çocuğu Prevent'e ihbar ettiler. Araştırmalar sonucu olayın yanlış olduğu fark edildi.

Çocuğun söylediği sözlerin aslında Fortnite oyunu hakkında olduğu fark edildi. O sırada çocuğun oyun oynadığını bilmeyen kişiler tarafından olay farklı bir şekilde algılandı. Prevent programı, daha öncesinde de olduğu gibi yine eleştirilerin merkezi haline geldi.

Liberty'de politaka ve kampanya yöneticiliği yapan Rosalinda Comyn, bu konu hakkındaki endişesini dile getirdi. Çok fazla çocuğun oynadıkları oyun ve inandıkları din sebebiyle suçlu olarak görüldüğünden söz etti. Bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.