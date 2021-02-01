İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...

4 yaşındaki çocuk Fortnite yüzünden "terörist" ilan edildi

İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki Müslüman çocuk, Fornite hakkında konuşurken yanlış anlaşıldı. Çocuk "terörist" olarak ihbar edildi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:42
4 yaşındaki çocuk Fortnite yüzünden
Takip Et:

İngiliz hükümetinin Prevent isimli radikalleşme karşıtı programı bulunuyor. '2016'dan 2021'e kadar 9 yaşından küçük olan 2000!i aşkın İngiliz çocuğa "terörist" denildir ve ihbar edildi. Radikalleşme karşıtı programın, Müslüman çocukları haksız bir şekilde hedef haline getirdiği söyleniyor ve programa çok fazla eleştiri gelmeye başladı.

 

2019'da 4 yaşındaki çocuk, silahların ve bombaların babasının kulübesinde bulunduğunu söyledi. Bu sözler üzerise çocuğu Prevent'e ihbar ettiler. Araştırmalar sonucu olayın yanlış olduğu fark edildi.

 

Çocuğun söylediği sözlerin aslında Fortnite oyunu hakkında olduğu fark edildi. O sırada çocuğun oyun oynadığını bilmeyen kişiler tarafından olay farklı bir şekilde algılandı. Prevent programı, daha öncesinde de olduğu gibi yine eleştirilerin merkezi haline geldi.

 

Liberty'de politaka ve kampanya yöneticiliği yapan Rosalinda Comyn, bu konu hakkındaki endişesini dile getirdi. Çok fazla çocuğun oynadıkları oyun ve inandıkları din sebebiyle suçlu olarak görüldüğünden söz etti. Bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FortniteMüslümanTerörist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Valve'ye karşı dava!
Valve'ye karşı dava!
MSN'nin
MSN'nin "Ne dinliyorum?" özelliği Twitter'a geldi! Türk geliştirici getirdi
Huawei Mate X2 yolda!
Huawei Mate X2 yolda!
İnsanlar, Mars'a 10 kat daha hızlı gidebilecek!
İnsanlar, Mars'a 10 kat daha hızlı gidebilecek!
Clubhouse uygulaması nedir?
Clubhouse uygulaması nedir?
Honor, Magic serisi ile katlanabilir telefon pazarına giriyor
Honor, Magic serisi ile katlanabilir telefon pazarına giriyor

Popüler Haberler

Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
TRT 1 Teşkilat oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu'nun hayatı!
2.El araçlar için hangi bankalar kredi verir?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Rüyada boğulmak anlamı nedir, neye yorumlanır? boğulmak görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir, nereli yaşı kaç?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seni Çok Bekledim dizisinin Songül'ü Selen Domaç'ın hayat hikayesi!
Mehmet Görmez neden istifa etti, Diyanet'ten neden ayrıldı?
Kaymakam olmak için şartlar nelerdir? Kaymakamlık sınavı şartları ve tarihleri
e-Devlet tapu parsel sorgulama sistemi 2021
Bursluluk sınavı taban puanları düşer mi? Serkan Hocanın İOKBS sonuçları hakkında tahminleri neler?
Şeref Sözü dizisi Cihan Adabeyli (Tolgahan Sayışman) kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
Maraşlı dizisindeki Savaş karakteri kimdir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisindeki Selin karakteri kimdir? Aylin Veziroğlu nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisi uyarlama mı? ATV Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama?
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cihan Yenici kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.