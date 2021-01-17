3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!

Türkiye'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası'na göre yurt dışı kaynaklı platformların Türkiye'ye temsilci atamaları yönünde bir düzenleme yapılmıştı. Bir kaç platformun yasayı kabul ederek temsilci göndermeye karar verdikleri bildirilirken Facebook, Instagram ve Twitter gibi şirketlerden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Platformlara verilen reklamlar hakkında çıkacak olan yasak kararının 19 Ocak'ta başlayacağı belirtilirken 3 sosyal medya şirketinin son 2 gün içerinde bir adım atması bekleniyor.

Periscope ve Pinterest gibi şirketlerin de henüz bir temsilci atama kararının bildirilmediği görülürken yasaya göre temsilcilik açmayan şirketlere uygulanacak olan yaptırımlarda ilk olarak 10 milyon TL, devamında ise 30 milyon TL olmak üzere toplamda 40 milyon lira ceza kesildiği ve söz konusu cezaların şirketlerin yurt dışında bulunan adreslerine tebliğ edildiği öğrenildi.

Şirketlere uygulanan yaptırımlarda üçüncü adım olarak ise 19 ocak 2020 tarihinde reklam yasağı uygulamasının başlatılacağı belirtildi. Yasadaki yeni düzenlemeye göre, şu ana kadar Türkiye'de temsilci göndermeyi kabul etmeyen Facebook, Instagram, Twitter'ın yanı sıra Periscope ve Pinterest'in 2 gün içerisinde temsilcilik için karar vermesi bekleniyor. Aksi takdirde Türkiye'den kendilerine reklam verilmeyecek.

SON YAPTIRIM İSE 'ZOR ERİŞİM'

Temsilci göndermeyen söz konusu sosyal medya platformlarına uygulanan cezaların ardından yapılacak son yaptırım ise intenet sitelerine yapılacak olan erişim zorlaması olacak. Bant daraltma olarak bilinen erişim zorlaştırması ile reklam yasağının başlayacağı tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ağ sitelerindeki bant genişliği, Sulh Ceza Hakimliği kararı ile birlikte yüzde 50 oranında daraltılacak. Karar uygulandıktan sonra 30 gün içinde söz konusu yükümlülükler yerine getirilmezse bu kez Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayıcının intenet bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması için yine aynı hakimliğe müracaat edebilecek.