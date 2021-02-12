3 milyar E-posta adresinin bilgileri sızdırıldı!

Gmail, Hotmail, LinkedIn, Netflix gibi uygulamaları kullanan yaklaşık 3,2 milyar kişinin E-posta kimliklerinin paylaşıldığı açıklandı. Açıklama, siber güvenlik şirketi olan BGR tarafından yapıldı. Bunun, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük veri hırsızlığı olduğu açıklandı.

Bu çapta büyük bir veri paylaşımının kim veya kimle tarafından gerçekleştirildiği henüz öğrenilemedi.

2017 yılında yapılan siber saldırı ile bu saldırının benzer olduğu düşünülüyor.

Hackerların şimdiye kadar 15,2 milyar hesap hacklediği ve 2,5 milyardan fazla e-posta hesabı biriktirdiği söylendi.

Hackerlar, aldıkları hesap bilgileri ile intenet üzerinden satın alma işleminde bulunabiliyor.

Sizin bilgileriniz çalındı mı?

CyberNews, kendi intenet sitelerine “Personal Data Leak Checker” isimli bir bölüm ekledi. Aşağıda yer alan intenet sitesine e-posta adresinizi yazarak hesabınızın çalınıp çalınmadığı kontrol edebilirsiniz.

https://cybenews.com/personal-data-leak-check/

Bilgilerinizi ele geçiren hackerlar, e-posta ve şifrenizi öğrenerek diğer hesaplarınızda da bu bilgileri kullanabilirler.

E-posta adresinizin ve bilgilerinizin güvenliğinden emin olmak için şifrenizi değiştirebilirsiniz. İki faktörlü doğrulama sistemini açarak hesabınızı ve bilgilerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.