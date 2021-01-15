3 GSM operatöründen ortak karar! Mesajlar tamamen ücretsiz olacak

Türkiye'nin 3 büyük GSM operastörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrası ortak bir karar alarak yerli mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya uygulamalarını kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmasını belirlediler. Yapılan bu iş birliği kapsamında ise Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone müşterileri BiP ve Yaay'dan intenet kotalarını kullanmadan ücretsiz olarak faydalanacaklar.

Zorunlu gizlilik sözleşmesi getiren WhatsApp'a karşı yapılan yeni bir iş birliği ile ilgili bir açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'deki müşterileri için diğer GSM operatörleri ile birlikte tarihi bir anlaşmaya yaptıklarını ve bu anlaşma kapsamında Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli uygulamaların vatandaşlar tarafından rahatlıkla kullanabileceklerini söyledi.

Kişisel verilerinin gizliliği ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen vatandaşların kendilerine ait özel bilgilerin ülke içerieinde güvenle kalacağını vurgulayan Erkan, yerli uygulamaların tercihine de bir destek sunduklarını ve gelecek dönemde bu konularla ilgili yeni iş birliklerinin de yapılacağını sözlerine ekledi.