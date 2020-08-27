Bilgisayarı sahibi olmak isteyenler dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar arasında seçim yapmaktadırlar. Dizüstü bilgisayarlar taşınabilir özelliklerinden dolayı daha pahalı olurken, aynı özellikteki masaüstü bilgisayarlara daha uygun bir fiyata sahip olunabilmektedir.

Piyasada düzme bilgisayar olarak geçen toplama bilgisayarlar, bilgisayar parçalarının ayrı ayrı olarak alınıp bir kasada toplanması ile oluşmaktadır. Parçalar ayrı ayrı olarak alındığından ötürü işlemler uzun sürmektedir. Ancak maliyet açısından bakıldığında toplama bilgisayarlar diğer bilgisayarlara göre daha uyguna mal edilebilmektedir. Ürünlere intenetten veya bilgisayar malzemesi satılan dükkanlarda alınabilir. Bu şekilde uygun parçalar bir araya getirilerek bilgisayar toplama işlemi gerçekleştirilir.

Kişiler bütçelerine göre oluşturacakları bilgisayarları istedikleri tarz kasalar alarak görsel olarak da kişiselleştirebilmektedirler. Bu konuda da birçok farklı kasa modeli ile toplanacak parçalar birleştirilerek kişinin isteğine uygun hale gelecek toplama bilgisayarlar hazırlanabilmektedir. Kişiye özel olan bu bilgisayarlar, ömür olarak da dizüstü bilgisayarlara göre daha dayanıklı olduğundan daha çok tercih edilmektedir.

2.500 TL’ye kadar toplama bilgisayar tavsiyesi nelerdir?

Toplama bilgisayar işleminde kişiler isteklerine ve bütçelerine uygun olarak parçaları bir araya getirerek kendi bilgisayarlarını oluşturabilmektedir. 2.500 TL gibi bir para karşılığında isteyenler kendi istedikleri özelliklere sahip bilgisayarları yaratabilirler.

2.500 TL’ye toplanacak bilgisayarlara önek olarak şu bilgisayarlar verilebilir:

Turais 2370 [Theokoles] | R3 1200 RX 570 4G 8GB DDR4 240GB SSD Gaming Bilgisayar

Teknobiyotik A2 AMD Ryzen 3 1200 AF 3.1GHz, GT1030 2GB, 8GB DDR4 Ram, 256GB SSD Oyun Bilgisayarı

DRAX-APU34/AMD Ryzen 5 3400G/8GB DDR4/480GB SSD/Gaming Bilgisayar

Turais 2370 [Theokoles] | R3 1200 RX 570 4G 8GB DDR4 240GB SSD Gaming Bilgisayarın özellikleri nelerdir?

İşlemci: Ryzen 3 1200

İşlemci Hızı: 3.10 GHz

Sabit Disk: 1TB

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570

Ekran Kartı Hafızası: 4GB

Ekran Kartı Bellek Tipi: DDR4

Ekran Kartı Bellek Arayüzü: 128 Bit

İşletim Sistemi: FreeDos

Ram Kapasitesi: 32 GB

Teknobiyotik A2 AMD Ryzen 3 1200 AF 3.1GHz, GT1030 2GB, 8GB DDR4 Ram, 256GB SSD Oyun Bilgisayarın özellikleri nelerdir?

İşlemci :AMD Ryzen ™ 3 1200 AF 12nm Yeni Versiyon 3.1GHz (Turbo 3.4GHz) 8MB AM4 İşlemci

Ana Kart: ASRock A320M-HDVR4 Socket AM4, DDR4 3200MHz+(OC), Ultra M.2, USB 3.1 Gen1, HDMI, DVI, VGA mATX Anakart

Bellek (RAM): GEIL EVO Forza DDR4 8GB 3000MHz PC Ram (GAFY48GB3000C16ASC)

Ekran Kartı: Colorful GeForce GT1030 2GB GDDR5 VGA HDMI Ekran Kartı (GT10302GV3V)

Harddisk (SSD): WD Green 240GB 545-465MB/s SSD Disk WDS240G2G0A

Kasa: TX K3S USB 3.0 ATX Bilgisayar Kasası (TXCHK3S)

Güç Kaynağı: TX PowerMAX 400W 3xSATA, 3xIDE, 8Pin CPU, PCI-E Çıkışlı Güç Kaynağı (TXPSU400S1)

DRAX-APU34/AMD Ryzen 5 3400G/8GB DDR4/480GB SSD/Gaming Bilgisayarın özellikleri nelerdir?