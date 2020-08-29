220 TL değerinde Htiman ve Shadowrun Collection Epic Store'da ücretsiz oldu

Daha önce Grand Theft Auto V’i de kullanıcılarına ücretsiz olarak veren Epic Games Store bu kez de Hitman ve Shadowrun Collection isimli oyunları yine kullanıcılarına özel olarak ücretsiz bir şekilde sunuyor. GTA 5’i bedelsiz olarak dağıtmasıyla adını duyuran Epic Games yetkilileri yine bomba gibi 2 adet oyunu kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunuyor. 7 gün için özel olan bu teklif 3 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Epic Games Hitman isimli oyunu bedelsiz olarak verince Hitman haftanın oyunu seçildi. Bundan 4 yıl önce yani 2016’da piyasaya sürülen Hitman sadece seriyi devam ettirmekle kalmayıp oyunu bambaşka noktalara taşımıştı. Çoğu Hitman severin en sevdiği oyun olarak bildiğimiz bu oyun tamamen suikast üzerine kurulu.

Shadowrun Collection isimli oyun 3 farklı dünyanın olduğu uzayı içeren bir oyun olarak bilinmekte. Shadowrun oyunlarının cyberpunk ve fantezi konularını birleştirdiğini söylemek mümkün. Tamamen strateji üzerine kurulu bu oyun oynayanlara oldukça kaliteli bir RPG dünyası vaat ediyor.