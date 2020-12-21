İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

21 Aralık Epic Games Alien: Isolation nasıl oynanır?

Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyasında 21 Aralık gününün oyunu Alien: Isolation oldu. Alien: Isolation nasıl oynanacağı ve sistem gereksinimleri bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:01
21 Aralık Epic Games Alien: Isolation nasıl oynanır?
Takip Et:

17-31 Aralık tarihleri arası hergün yeni bir oyunu ücretsiz olarak oyunseverlere sunacak Epic Games, 21 Aralık günü için ücretsiz yaptığı oyun Alien: Isolation oldu.

Alien: Isolation nasıl oynanır?

Ellen Ripley, dünyadan giderken kız çocuğuna 11.yaş gününde tekrar geri geleceğini sözünü verir ama gelemez.

Bundan 15 sene sonra Amanda Ripley annesinin gemisinin kara kutusunun bulunduğunun haberini alır. Bunun perde arkasını öğrenmek üzere uzay istasyonuna giderek kendi tehlikeye atar.

Labirenti andıran Sevastopol istasyonundan, canlı çıkmak için zekanı ve cesaretini kullanman gerekecek.

Minimum Sistem Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 (32 bit)

İşlemci: 3.16 GHz Intel Çift Çekirdekli E8500

RAM: 4GB 

HardDisk: 34 GB

Ekran Kartı: 1 GB DirectX 11 (AMD Radeon HD 5550 ya da Nvidia  GT 430)

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 – 4 Çekirdekli, 3.2 GHz ya da INTEL: Core 2 Quad Q9650, Dört Çekirdekli 3.0 Ghz

RAM: 8GB 

HardDisk: 37 GB

Ekran Kartı: 2 GB DirectX 11 ( AMD  R9 200  ya da Nvidia:  GTX660)



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Epic GamesAlien: Isolation
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili açıklama yaptı!
Dünyanın en lüks 10 otomobili!
Dünyanın en lüks 10 otomobili!
Xiaomi'den Redmi 8 kullanıcılarına müjde!
Xiaomi'den Redmi 8 kullanıcılarına müjde!
Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!
Epic Games'in vereceği ücretsiz oyunlara yönelik yeni iddia!
ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!
ABD, Çinli drone üreticisi DJI'ı kara listeye aldı!
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!
Samsung Galaxy S21 modellerinin fiyatları sızdırıldı!

Popüler Haberler

21 Aralık Epic Games Alien: Isolation nasıl oynanır?
Şeb-i Yelda nedir, ne demek?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2020
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Ritüel nedir? Ritüel yapmak günah mı? Kaç çeşit ritüel vardır?
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Netflix Türk dizisi Aşk 101 dizisinin konusu ne? Aşk 101 oyuncuları konusu ve fragmanı
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisinin Çömlekçi İdris'i Bahtiyar Engin'in hayat hikayesi!
2020 Af ve ceza indirimi çıkacak mı? Af ve ceza infaz indirimi bekleyen yüz binlerce kişi genel af ceza indirimi bekliyor
Benim Adım Melek Erdal kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kurum hakkında bilgiler
Kanal D yeni dizisi Sadakatsiz dizi oyuncuları ve dizi konusu
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
ATV Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
50000 tl ye hangi arabayı almalıyım?
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.