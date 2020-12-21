21 Aralık Epic Games Alien: Isolation nasıl oynanır?

17-31 Aralık tarihleri arası hergün yeni bir oyunu ücretsiz olarak oyunseverlere sunacak Epic Games, 21 Aralık günü için ücretsiz yaptığı oyun Alien: Isolation oldu.

Alien: Isolation nasıl oynanır?

Ellen Ripley, dünyadan giderken kız çocuğuna 11.yaş gününde tekrar geri geleceğini sözünü verir ama gelemez.

Bundan 15 sene sonra Amanda Ripley annesinin gemisinin kara kutusunun bulunduğunun haberini alır. Bunun perde arkasını öğrenmek üzere uzay istasyonuna giderek kendi tehlikeye atar.

Labirenti andıran Sevastopol istasyonundan, canlı çıkmak için zekanı ve cesaretini kullanman gerekecek.

Minimum Sistem Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 (32 bit)

İşlemci: 3.16 GHz Intel Çift Çekirdekli E8500

RAM: 4GB

HardDisk: 34 GB

Ekran Kartı: 1 GB DirectX 11 (AMD Radeon HD 5550 ya da Nvidia GT 430)

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 – 4 Çekirdekli, 3.2 GHz ya da INTEL: Core 2 Quad Q9650, Dört Çekirdekli 3.0 Ghz

RAM: 8GB

HardDisk: 37 GB

Ekran Kartı: 2 GB DirectX 11 ( AMD R9 200 ya da Nvidia: GTX660)