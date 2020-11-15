2022 kamuflajlı Mercedes C Serisinin tanıtımı yapıldı

2022 Mercedes C serisi, 48 volt EQ Boost'un hafif hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarını kullanacak.

AMG versiyonu, 4.0 litrelik çift turbo V8 motor sunmaya devam edebilir. Bazı raporlar, V8'in 2.0 litrelik 500 hp motor seçeneği ile değiştirilebileceğini iddia ediyor.

Ön ve arka kısmında çok fazla Kamuflaj görmekteyiz. Prototip, genel şeklini ve tasarım çizgilerini eskisinden daha cömertçe gösterdi.

Yeni S-Serisi daha büyük, daha şık farlara sahipken, kapılar farklı hatlara sahip. Kapı kollarının da farklı olduğu gözden kaçmıyor.

Görünüm bakımından C-Serisi’nin ön fasyası daha çok güncellenen E-Serisi’ni andırıyor

Mercedes C-Serisi'ne geri döndüğümüzde, gözyaşı şeklindeki yatay arka lambalar bagaj kapağından daha yükseğe yerleştirilmiş. Bunlar Mercedes'in yeni tasarım diline uyuyor gibi görünüyor.

2022 Mercedes C-serisi, eski modellere göre daha dinamik görünüyor.

C-Serisi, Mini S-Serisi olarak adlandırılır ve bunun bir nedeni vardır. Öte yandan, daha net görüntüler ortaya çıktıkça, insanlar iki modelin görünüşte pek ortak yanlarının olmadığını fark ettiler.

2021 S-Serisi'nin birçok iç özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu fotoğraflarda pek gösterilmese de bağımsız dijital gösterge paneli ve dikey multimedya ekranları da bu özelliklere aittir.

AMG Line dış kiti, araca daha büyük tamponlar ve beş çift kollu AMG tekerleği ile eşleşen sportif yan etekler sağlamak için sağlanmıştır.

Mercedes, bu yılın sonundan önce C serisini piyasaya sürebilir. 2021 yılında satışa başlanması planlanıyor.

Önden çekişli CLA 250e ve GLA 250e, altyapı ve güç birimlerini A 250e ve B 250e ile paylaşacak.

1,33 turbo benzinli dört silindirli motor ve şanzımana 15,6 kWh batarya ile bağlanan elektrik motoru ile 218 beygir güç, 450 Nm tork ve 67 kilometre seyir menzili sağlayabiliyor.

Mercedes-Benz, 2020'nin sonuna kadar A 250e'den S 560e'ye kadar 20 plug-in hibrit modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bahsettiğimiz hibrit S önümüzdeki yıl yedinci nesil ailede kullanılacak ve sürüş menzili önceki modelin iki katı olacak.

https://youtu.be/3n0IY3iX0Sw