İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

2022 kamuflajlı Mercedes C Serisinin tanıtımı yapıldı

Mercedes'in 2022 yılında piyasaya sunacağı C serisinin kamuflajlı modelinin tanıtımı yapıldı. Mercedes'in 2022 yılında piyasaya sunmaya hazırlandığı C serisi araçlarda bulunan özellikler nelerdir? Mercedes C serisinin iç ve dış dizaynı nasıl olacaktır?

15 Kasım 2020 Pazar 15:17
2022 kamuflajlı Mercedes C Serisinin tanıtımı yapıldı
Takip Et:

2022 Mercedes C serisi, 48 volt EQ Boost'un hafif hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarını kullanacak.

AMG versiyonu, 4.0 litrelik çift turbo V8 motor sunmaya devam edebilir. Bazı raporlar, V8'in 2.0 litrelik 500 hp motor seçeneği ile değiştirilebileceğini iddia ediyor.

Ön ve arka kısmında çok fazla Kamuflaj görmekteyiz. Prototip, genel şeklini ve tasarım çizgilerini eskisinden daha cömertçe gösterdi.

Yeni S-Serisi daha büyük, daha şık farlara sahipken, kapılar farklı hatlara sahip. Kapı kollarının da farklı olduğu gözden kaçmıyor.

Görünüm bakımından C-Serisi’nin ön fasyası daha çok güncellenen E-Serisi’ni andırıyor

Mercedes C-Serisi'ne geri döndüğümüzde, gözyaşı şeklindeki yatay arka lambalar bagaj kapağından daha yükseğe yerleştirilmiş. Bunlar Mercedes'in yeni tasarım diline uyuyor gibi görünüyor.

2022 Mercedes C-serisi, eski modellere göre daha dinamik görünüyor.


C-Serisi, Mini S-Serisi olarak adlandırılır ve bunun bir nedeni vardır. Öte yandan, daha net görüntüler ortaya çıktıkça, insanlar iki modelin görünüşte pek ortak yanlarının olmadığını fark ettiler.

2021 S-Serisi'nin birçok iç özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu fotoğraflarda pek gösterilmese de bağımsız dijital gösterge paneli ve dikey multimedya ekranları da bu özelliklere aittir.

AMG Line dış kiti, araca daha büyük tamponlar ve beş çift kollu AMG tekerleği ile eşleşen sportif yan etekler sağlamak için sağlanmıştır.

Mercedes, bu yılın sonundan önce C serisini piyasaya sürebilir. 2021 yılında satışa başlanması planlanıyor.

Önden çekişli CLA 250e ve GLA 250e, altyapı ve güç birimlerini A 250e ve B 250e ile paylaşacak.

1,33 turbo benzinli dört silindirli motor ve şanzımana 15,6 kWh batarya ile bağlanan elektrik motoru ile 218 beygir güç, 450 Nm tork ve 67 kilometre seyir menzili sağlayabiliyor.

Mercedes-Benz, 2020'nin sonuna kadar A 250e'den S 560e'ye kadar 20 plug-in hibrit modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bahsettiğimiz hibrit S önümüzdeki yıl yedinci nesil ailede kullanılacak ve sürüş menzili önceki modelin iki katı olacak.


https://youtu.be/3n0IY3iX0Sw


Son Güncelleme: 15.11.2020 15:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MercedesAraba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!

Popüler Haberler

F1 İstanbul GP'yi hangi takım ve pilot kazandı?
Gece tırnak kesilir mi? Tırnaklar hangi gün kesilmeli?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV, Vodafone TV kaçıncı kanalda?
Digiturk F1 yayını hangi kanalda? Digiturk S Sport nasıl izlenir, neden yok?
Tarihi Vaniköy Camii nerededir? Vaniköy camii kim tarafından yapıldı? Vaniköy tarihçesi
Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti?
ÖSYM EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Savaşçı yeni bölüm bu hafta var mı, yok mu? 15 Kasım 2020 Pazar Savaşçı yeni bölüm yayınlanacak mı?
Menajerimi Ara bugün var mı, yok mu neden yok? 15 Kasım Pazar 2020 Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm bu hafta neden yok?
Savaşçı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Büyükdurak hayatı ve rol aldığı yapımlar
Müge Anlı yeniden ne zaman başlayacak? Ekranlara dönüş tarihi belli mi?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mavere'nın oyuncu kadrosu belli oldu
Destek Verilmeyen Hanelere 1.000 TL başvurusuz maddi yardım ulaştırılacak
Kuruluş Osman Dumrul Alp kimdir? Gerçek tarihte Dumrul Alp var mı?
Acemi Anneler dizisindeki Melahat karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Akman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Neslihan karakterini kim canlandırıyor? Zeynep Naz Eyüpoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.