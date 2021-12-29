2022 Astroloji önemli tarihleri

2022 Önemli Tarihler



Ebru Tansoy

astrokronos.com | 2022

2022 Önemli Tarihler ve Kısa Yorumlar

Aşağıda yapılan açıklamalar genel astroloji yorumlarıdır. Bu tarih aralıklarında dikkat edilmesi gereken noktalar olarak belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi için astroloji danışmanlığı alabilirsiniz.

Tutulmalar

Nisan 30, 2022, 23:27 Güneş Tutulması Boğa 10°27’ Mayıs 16, 2022, 07:13 Ay Tutulması Akrep 25°17’ Ekim 25, 2022, 13:48 Güneş Tutulması Akrep 1°59’ Kasım 8, 2022, 14:01 Ay Tutulması Boğa 16°00’

30 Nisan 2022 - Boğa Burcunda Güneş Tutulması: Finansal konularda önemli başlangıçlar gündeme gelebilir. 10 Mayıs tarihinde Merkür retro harekete başlayacağı için imza gerektiren konularda dikkatli olmakta fayda var. Mümkünse önemli yatırımlar için 3 Haziran sonrasını kullanmak daha destekleyici olacaktır.

16 Mayıs 2022 - Akrep Burcunda Ay Tutulması: 30 Nisan tarihinde yapılan başlangıçların sonuçlarını göreceğimiz bir zaman olacaktır. Kısıtlayıcı koşullar ya da zorluklar yaşanabilir. Zorunlu bazı adımlar atmak zorunda kalınabilir. Miras, vergi, sigorta ya da tazminat gibi konularda gecikmeler olabilir. Bu tarih öncesinde zorunlu olmadıkça yüklü miktarda krediler çekilmemelidir.

25 Ekim 2022 - Akrep Burcunda Güneş Tutulması: Kredi, vergi, sigorta, tazminat ay da miras gibi konularda önemli başlangıçlar gündeme gelebilir. Ancak 30 Ekim tarihinde Mars geri harekete başlayacak. Bu nedenle bu tarihlerde dava açmak uygun değildir. Olası anlaşmazlıkları çözmek için anlaşma yoluna gitmekte fayda var. Yeni girişimler açısından da işlerin yavaş gitmesi ya da beklemede kalması olasıdır. Ocak 2023 tarihine kadar yeni iş ve girişimlerin hız kazanmakta zorlanabileceğinin farkında olun.

8 Kasım 2022 - Boğa Burcunda Ay Tutulması: 25 Ekim tarihinde attığınız adımların ilk sonuçlarını alacağınız tarih olacaktır. Sürprizlere ve değişimlere hazır olun. Bu süreçte karşınıza çıkan gelişmeler beklentilerinizin tam zıttı olabilir. Kısıtlayıcı koşullar ya da zorunlu bazı değişimler de olasıdır.

Retrolar (Gezegenlerin Geri Hareket Zamanları)

Geri hareket zamanlarında +-1 hafta olarak etkisini hissetmemiz mümkündür. Önemli kararları bu tarihler öncesinde veya sonrasında almakta fayda var. Örneğin ilk retroyu 14 Ocak - 4 Şubat arasında yaşayacağız. Mümkünse imzalarınızı 14 Ocak tarihinden önce veya 4 Şubat tarihinden sonra atmakta fayda var.

Merkür Retrosu

Merkür retroları daha çok eğitim, iletişim, yolculuklar alanında sorunlara neden olur. Bu tarihlerde imza gerektiren konularda dikkatli olmakta fayda var. Alınan kararlar, yapılan konuşmaların retro sonrasında tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu nedenle de verilen sözlerden dönülebilir, kararlardan vaz geçilebilir. Atılan imzalar sonrasında sorunlara neden olabilir. Bazı yolculukların ertelenmesi ya da tekrarı gündeme gelebilir. Başlanan eğitimlerden arzu edilen verim alınmayabilir veya eğitimin tamamlanması gecikebilir.

Merkür Retro 14 Ocak 2022 10° Kova - 4 Şubat 2022 24° Oğlak 10 Mayıs 2022 4° İkizler - 3 Haziran 2022 26° Boğa 10 Eylül 2022 8° Terazi - 2 Ekim 2022 24° Başak 29 Aralık 2022 24° Oğlak -18 Ocak 2023 8° Oğlak

Venüs Retrosu

Daha çok maddi konular, ilişki ve ortaklıklarla ilgili sorunlara neden olur. Yaklaşık olarak 40 gün sürer. Sosyal yaşam aksayabilir. İlişkiler bozulabilir. Bu süreçte borç alıp vermek iyi bir fikir olmayabilir. Verilen borçlar geri dönmeyebilir. Çekilen kredilerin ödemelerinde zorluklar yaşanabilir.

Venüs Retro 19 Aralık 2021 27 Oğlak - 29 Ocak 2022 11 Oğlak

Mars Retrosu

Mars daha çok kazalar, tartışmalar ve davalarla ilgilidir. Aynı zamanda başlatılan girişimlerdir. Retro olduğu tarih aralığında zaruri olmadıkça operasyonlardan uzak durmakta fayda vardır. İyileşme süresi uzayabilir. Bu sürecin uzayabileceği göz önünde bulundurularak hareket edilmesinde fayda vardır. Dava açmak, suçlamalarda bulunmak kayıplara neden olabilir. Bu zaman aralığında mümkünse anlaşma yoluna gitmekte fayda vardır. Bu tarih aralığında spor yaparken bedeni çok zorlamamak iyi olabilir. Mümkünse kazalara karşı dikkatli olmak, yavaşlamak ve fevri/riskli hareketlerden kaçınmak iyi olabilir.

Mars retrosu bu sene İkizler burcunda olacak. Bu nedenle sosyal medya, iletişim, kardeşler ve yakın çevre, kısa yolculuklar konusunda gerilimler olasıdır. Bedensel olarak da daha çok eller ve kollar hassas olabilir. Akciğerler de bu süreçte hassas olacak bir diğer alan.

Mars Retro 30 Ekim 2022 -25 İkizler - 12 Ocak 2023 8 İkizler

Sonuç

2022 yılında artık Akrep - Boğa aksında tutulmalar yaşayacağız. Maddi konularda küresel olarak dikkatli olmak gereken zamanlardan geçiş yapıyoruz. Mars retrosu zamanında mümkün mertebe spekülasyonlardan ve sözlü tartışmalardan kaçının. Dedikoduların içinde yer almamaya özen gösterin. Venüs retrosunda ise maddi konularda temkinli olmakta fayda var.

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