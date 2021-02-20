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2021 yılının en popüler ücretsiz uygulamaları

Teknolojinin gelişmesi ve internetin günümüzde çokça kullanılmasıyla son yıllarda her alanda yeni uygulamalar geliştirilmektedir. Yaşamımızda sıklıkla kullandığımız bazı uygulamalar tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bizde haberimizde 2021 yılında ücretsiz bir şekilde kullanabileceğimiz uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:11
2021 yılının en popüler ücretsiz uygulamaları
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Teknolojinin gelişmesi ve intenetin günümüzde çokça kullanılmasıyla son yıllarda her alanda yeni uygulamalar geliştirilmektedir. Yaşamımızda sıklıkla kullandığımız bazı uygulamalar tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen 2021 yıkının en popüler ücretsiz uygulamalarını sizler için paylaşacağız.

2021 yılının en popüler ücretsiz uygulamaları

2021 yılında ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek uygulamalar şunlardır:

-Nova Launcher

-Swistkey

-Google Cihazımı Bul

-Kaspersky Mobile Antivirus

-CamScanner

-Spotify

-Google Pay

-Instasize

-Zomato

-Hulu

-Google Çeviri

-LastPass

-Mint

-Google Asistan

Nova Launcher uygulamasının özellikleri

En iyi Android başlatıcılarından biri olan Nova Launcher, hızlı ve kolay kullanıma sahiptir. Farklı tema, bildirim rozeti ve kolay klasör gezinme özellikleri vardır.  Telefonların UX / UI’si üzerinde tam kontrol sağlar. Mova Launcher uygulamasında: Uygulama çekmecelerini, hareketleri, bildirimleri ve daha pek çok şeyi düzenleme, birkaç uygulama için susam kısayolları, bece modu, çoklu temalar, özelleştirilebilir metin, simgeler, dosyalar, klasörler ve klasörleri gizleme ve gösterme gibi birçok özellik bulunmaktadır.

Swiftkey uygulamasının özellikleri

Dünya'da en güvenilir klavye uygulaması olan Swifkey kendi özel GIF motoruna sahiptir. Bu yılın en iyi uygulaması olan Swifkey uygulamasında: Çarpıcı kelime tahminiler, birden fazla cihaz arasında senkronize etme, kopyalanan metni bir saate kadar saklamak için yerleşik panolar ve özelleştirilebilir klavye düzeni ve boyutu gibi özellikler bulunmaktadır. 

Google Cihazımı Bul uygulamasının özellikleri

Son derece kolay kullanımı ile dikkatleri çeken Google Cihazımı Bul uygulaması Android işletim sistemli cihazların çalınması veya kaybolması durumda oldukça kullanışlıdır. Google Cihazımı Bul uygulamasında: Kayıp cihazınızın yerini bilme, başka bir Android cihaza gerek olmadan bir dizüstü bilgisayardan, masaüstünden ve hatta bir iPhone’dan erişim sağlama, aynı hesapla giriş yapılan tüm telefonları bulma, telefonun verilerini uzaktan silme ve kayıp telefonu kilitleme veya izlemek için bir film müziği çalma gibi özellikler de bulunmaktadır.

Kaspersky Mobile Antivirüs uygulamasının özellikleri

En iyi virüs koruma özelliğine sahip Kaspersky Mobile Anivirüs uygulaması hem telefon hafızasında hem de kullanılan microSD kart kartta bulunan virüsleri belirler ve yok eder. Kaspersky Mobile Anivirüs uygulamasında: Virüs Temizleyici ve otomatik kötü amaçlı yazılım engelleme, virüslere, casus yazılımlara, fidye yazılımlarına ve truva atlarına karşı istek üzerine ve gerçek zamanlı olarak tarama, kişisel bilgileri cihazınızdan silerek hırsızlardan koruma, özel mesajlarınıza, fotoğraflarınıza ve daha fazlasına erişmek için gizli kod ekleme ve çevrimiçi alışveriş ve banka işlemleri yaparken finansal bilgilerini güvende tutma gibi özellikler bulunmaktadır.

CamScanner uygulamasının özellikleri

Telefonda bulunan tüm belgeleri kolaylıkla tarayabilen CamScanner uygulaması için telefonun kamerasını kullanmak yeterlidir. CamScanner uygulamasında: Akıllı geliştirmeli çok sayfalı belgeler çeşitli gelişmiş modlarla tarama, taranan fotoğrafları otomatik olarak kırpın ve sonuçları sisteme PDF / JPEG formatında kaydetme, kolay arama için herhangi bir belgeye notlar ve etiketler ekleme, bir ağ üzerinden faks taraması yapar, PDF dosyalarını e-posta yoluyla gönderme, dosyaları bulut depolamaya yükleyin ve Google Cloud Print ile kablosuz olarak dosyaları yazdırma gibi özellikler bulunmaktadır.

Spotify uygulamasının özellikleri

En iyi müzik uygulaması olan Spotify dünya genelinde her türlü müziğe ulaşımı sağlayan bir uygulamadır. Spotify uygulamasında: Daha yüksek kalitede müzik akışını ve indirmeyi dinleme, sildiğiniz oynatma listesine geri dönme, şarkılarınıza, sanatçılarınıza benzer melodiler bulma, şarkılarınızdan bazılarını gizli tutma ev Haftalık Keşfedin: İlgi alanınıza göre sizin için seçilmiş oynatma listesi gibi özellikler bulunmaktadır. 

Google Pay uygulamasının özellikleri

İnsanların tüm alışverişlerini güvenle yapabilecekleri bir uygulama olan Google Pay tüm zamanların en iyi uygulamasıdır. Google Pay uygulamasında: İstediğiniz zaman para transfer etme, ses yoluyla para gönderme ve alma, Hizmet Faturalarını Ödeyin: elektrik, gaz, su, emlak vergisi, sigorta faturası, DTH şarjı vb. Çoklu Ödeme Seçenekleri: QR kodu, UPI adı, banka bilgileri ve cep telefonu numarası ve her ödeme için ödül kazanma gibi özellikleri de bulunmaktadır. 

Instasize uygulamasının özellikleri

Gelişmiş bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Instasize fotoğraf üzerinde profesyonel bir müdahalede bulunmak isteyenlerin tercih ettiği bir uygulamadır. Instasize uygulamasında: 100’den fazla orijinal filtre, filmden ilham alan efektler elde etmek için vintage kaplamalar, renk ayarlama araçları, eşsiz ve özel içerik ve Instagram, TikTok vb. İçin özel şablonlar bulunmaktadır. 

Hulu uygulamasının özellikleri

Kullanıcıların kolayca TV izlemesi için hazırlanan Hulu uygulamasını indiren kullanıcılar, kişiselleştirebilecekler bu uygulama üzerinden canlı TV izleme, filmleri izleme gibi birçok işlemi yapabilirler. Hulu uygulamasında: Öncelikle yeni TV şovlarını ve kendi orijinal içeriklerini yayınlamaya odaklanma, 50’den fazla popüler kanala sahip isteğe bağlı ve canlı TV, birden çok cihazda, Android ve iOS, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Fire tabletlerde, Google’ın Chromecast cihazlarında, Mac ve PC tarayıcılarında çalışma, geniş bir içerik kitaplığı ve intenet hızınıza bağlı olarak kalite seviyelerini otomatik olarak ayarlama gibi özellikler vardır. 

Google Çeviri uygulamasının özellikler

103 dilde çeviri yapan Google Çeviri uygulaması yabancı ülkelere gidilince kolaylıkla çeviri yapılmasını sağlar. Google Çeviri uygulamasında: Dil paketlerini indirebilir çevrimdışı kullanabilme, vurgulanan metni herhangi bir belgede çevirme, başka bir dilde yazılmış tabelaları kendi dilinize dönüştürme, Chrome, Google uygulaması ve Gboard uygulamasına entegre edilme ve daha sonra hızlı erişim için önemli çevirileri kaydetmek için özel deyimler sözlüğü gibi özellikler vardır. 

LastPass uygulamasının özellikleri

Android işletim sistemli telefonlarda şifrelerin daha güvenle saklanmasını sağlayan LastPass uygulamasında: İki faktörlü kimlik doğrulama, mobil uygulama şifresiyle kilit açma ve parmak iziyle oturum açma, otomatik form doldurucu ve rastgele şifre üreticisi, güvenli dijital cüzdan ve kullanıcı kasası, Bire Bir Bire Çoğa paylaşım, parolaları ve şifrelenmiş dosya depolamayı kaydetme ve doldurma gibi özellikler bulunmaktadır. 

Mint uygulamasının özellikleri

Telefon üzerinden mail yönetmek isteyenlerin kullandığı Mint uygulamasında: Banka hesaplarınızı, ipotek, kredi / banka kartlarınızı, ayrıntılarınızı yönetme, harcama geçmişinize göre otomatik olarak bütçe tutarları önerme, acil durum finansmanı veya borcu azaltma gibi kısa veya uzun vadeli tasarruf hedefleri belirleme, faturalarınızı ödemek için hatırlatıcılar ayarlama, özelleştirilebilir raporlar gelir, harcama, borçlar, varlıklar ve net değeri içerme gibi özellikler bulunmaktadır. 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 20:11
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ücretsiz Uygulama2021
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