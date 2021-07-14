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2021 yılının en güçlü telefonları duyuruldu

Akıllı telefon performanslarını kıyaslayan bir platform niteliğinde olan platformu Master Lu, 2020'in ilk yarısındaki en güçlü Android telefonların hangileri olduğunu açıkladı . Snapdragon 888 ile çalışmakta olan 3 model, listenin başında yer alıyor. işte Master Lu'nun yayınlamış olduğu o liste...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:59
2021 yılının en güçlü telefonları duyuruldu
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Çinli akıllı telefon performans test platformu Master Lu, 2021'in ilk yarısına ilişkin verilerini yayınladı. Paylaşılan verilerde son 6 ayın en güçlü telefonlarını listeleyen platform, güçlü bir akıllı telefon almayı düşünen tüketiciler için de önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Ancak bu liste yalnızca Android telefonları kapsar.

Master Lu'nun 2021'in ilk yarısı için hazırladığı en güçlü telefonlar listesinin başında Xiaomi Black Shark 4 Pro yer alıyor. Bu akıllı telefon 938 bin almayı başardı. Platform testlerinde 991 puan. Aslında bu, Xiaomi'nin Snapdragon 888 işlemciyi, 16 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama alanını 3 yollu sıvı soğutma sistemiyle birleştirerek bu akıllı telefonda olağanüstü bir iş çıkarmış olması şaşırtıcı değil. Bunu hak ediyor diyorsanız, kesinlikle evet, özelliklerine göre.

2021'in şu ana kadarki en güçlü Android telefonları

Listedeki ikinci sırada ise testlerde 925.000 puan alan ASUS ROG Gaming Phone 5 Phantom yer alıyor. 589 puan. 901 bin ile Nubia Red Magic 6 Pro. 557 puan, 878 bin ile Vivo X60 Pro+. 111 puan, iQOO 876 bin üzerinden 7. 316 puan, 863 bin ile Xiaomi Mi 11 Ultra. 342 puan, 858 bin ile OPPO Find X3 Pro. 716 puan ve 856 bin 508 puanla Realme GT'yi, 854 bin 330 puanla OnePlus 9 Pro ve 854 bin 223 puanla Redmi K40 Pro takip ediyor.

Master Lu platformunun yaptığı testlerle şekillenen liste pek çoğumuzu şaşırtmıyor. Çünkü listedeki ilk üç zaten Snapdragon 888 işlemciden güç alan mobil oyun odaklı akıllı telefonlar olurken, diğer akıllı telefonlar da sektörün sabırsızlıkla beklediği ve tüketiciler tarafından heyecanla beklediği modeller oldu.


Son Güncelleme: 14.07.2021 00:59
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Anahtar Kelimeler:
Master Lu2021Telefon
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