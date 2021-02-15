2021 yılında Türkiye’de satışa çıkan otomobiller ve özellikleri

Korona virüsün etkilediği sektörlerden biri de otomobil sektörü oldu. 2020’nin kış aylarında neredeyse durma noktasında gelen satış yaz aylarında biraz daha hareketlendi. 2021 yılı için ise markaların satışa sunduğu araba modelleri ve özellikleri merak konusu oldu. Haberimizde yeni araba modellerini ve özelliklerini sizler için araştırdık.

2021 yılında Türkiye’de satışa çıkan otomobiller

Piyasaya yeni giren ürünler aşağıda yer almaktadır. Bu ürünler mağazalarda sahiplerine kavuşacak.

Audi A3

Audi Q2

Audi Q3

Audi A1

Citroen C4

Fiat Egea

Fiat Cross

Hyundai Tuscon

Hyundai Elantra

KIA Sorento

KIA Cerato

Nıssan Juke

Nıssan Leaf

Opel Mokka

Peugeot 208

Renault Coupe

AUDİ A3 özellikleri

Alman marka olan bu otomobil yeni modellerden biri. Türkiye’de hibrit motor ile satışa konulacak olan araba bu markanın kompakt modelleri arasında yer alıyor. Bu model VolksWagen, Golf, LEon, Skoda Octavia gibi markalarla aynı platformda yer alabilir.

AUDİ Q2 özellikleri

Yine Alman otomobil markasının başka bir modeli olan bu araç makyajlı Q2 olarak adlandırılıyor. Bu model önceki model ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Yalnızca motor açısından daha farklı özellikleri var.

AUDİ Q3 özellikleri

Yine Alman otomobil markasının bir ürünü olan bu model 2021’in ikinci çeyreğinde çıkacak.

AUDİ A1 özellikleri

Alman markasının başka bir modeli olan araba, bu markanın en küçük modelleri arasında yer alıyor. Türkiye’ye ikinci nesil ile gelecek. Bu araba bir üst sınıfına yakın özellikler içeriyor.

CİTROEN C4 özellikleri

Citroen markasının yeni modellerinden biri olan bu araba kompakt modeller arasında. Görünüm olarak crossover bir görünüme sahip. Hibrit motorlu bir araba. Mayısıs ayı içinde satışa sunulacak.

FİAT EGEA özellikleri

Egeanın makyajlanmış hali olarak nitelendirilen bu araba SUV özelliklerinin yanında bir de geliştirilmiş hatchback karoser özelliğine sahip. 1,4 litrelik benzinli ünitenin yerine üç silindirli 100 beygirlik yeni güç seçeneği sunulmaktadır.

FİAT CROSS

Bu model de markanın makyajlanmış halidir diyebiliriz.

HYUNDAİ TUSCON özellikleri

Yeni gövde tipi ile karşımıza çıkan bu model iki şekilde satışa sunulacak. Bir uzun bir kısa. Bu modelde de hibrit motor bulunmaktadır.

HYUNDAİ ELANTRA

2021 yılında satışa sunulan yeni modeller arasında yer alan bu model son zamanlarda Rusya’da çok satış yapmaktadır. Bu sene Türkiye’de satışa sunulacak.

KIA SORENTO özellikleri

Hibrit motora sahip olan bu model köşeli tasarımlı olması markanın öncü modellerinden olmasına yaradı. Araç 7 kişilik koltuk sayısına sahip.

KIA CERATO özellikleri

2021 yılında satışa sunulan yeni modeller arasında yer alan bu modelde dizel motor ve otomatik şanzıman yer almaktadır. Bir de kompakt modellerden biridir.

NISSAN JUKE özellikleri

Bu modelde araç boyutu öncekilere göre biraz daha büyük. Otomobil de 3 silindir ve 115 beugir gücü özellikleri vardır.

NISSAN LEAF özellikleri

2021 senesinde satışa sunulan modellerden bir olan bu model yeni modellerden biri olan bu otomobil 40 kwh gücüne sahip elektrikli motoru vardır. 148 beygir ve 320 nm tork üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda e-pedal özelliği vardır.

OPEL MOKKO özellikleri

Alman marka olan bu model elektrikli motor seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 50 kwh bataryaya sahip araç tek şarj ile 320 km gidebiliyor.

PEUGEOT 208 özellikleri

Bu modelde öncüsünden farklı bir çok özellik bulunmaktadır. 100 KG daha hafif olana raç elektrikli motora sahiptir. Üç farklı benzinli motoru vardır. 100 beygir gücünde ve 1,5 litre dizel motor ile birlikte piyasaya sunulacak.

RENAULT COUPE özellikleri

2021 yılında satışa çıkan yeni modellerden bir olan bu model SUV modeli olarak hazırlanmıştır. dış tasarımındaki dokunuşlar Kadraj modelini anımsatmaktadır. Araç, aynı zamanda Clio modelinin kokpitinin benzerini taşımaktadır. 1,5 litre dizek motor seçeneği vardır.