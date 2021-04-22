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2021 Volkswagen Talagon tasarımı ve özellikleri

Şanghay otomobil fuarına Volkswagen Talagon genişliği ile fuara damgasını vurdu. Markanın Polo serisinin yeni neslini tanıtmasının ardından geri plana düştüğü düşünülse de aslında beklenen ilgiyi toplayarak göz alıcı tasarımı ile dikkat çekti. İşte detaylar...

22 Nisan 2021 Perşembe 16:37
2021 Volkswagen Talagon tasarımı ve özellikleri
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Volkswagen Talagon ailenin en geniş aracı olarak öne çıkıyor. Markanın kendi tarihinde sunduğu en büyük SUV olma unvanına sahip. SMV isimli bir konsept üzerinden yükselen araç, bu yönde dikkat çekici özelliklere sahip.

Volkswagen Talagon tasarımı ile dikkatleri topluyor

Yeni modelin bilgilerinden biri kullanılan platformu. Seat Leon’da kullanılan MQB EVO platformu bu araçta da kullanılmış. Aracın boyu 5.152 mm’dir. Oldukça büyük bir araç alıcılarını bekliyor. Aracın yüksekliği ise 1.795 mm iken aks mesafesi 2.890 mm’dir. Dolayısıyla oldukça geniş bir iç tasarıma sahip. Talagon tam bir geniş aile arabası. Oldukça da rahat.

Araçta yedi kişilik koltuk seçeneği var. Bunun yanı sıra aracın iç teknolojisi ile alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Motor özelliklerine göz atacak olursak şunları söyleyebiliriz; aracın motoru 2.5 litrelik. Beygir gücü ise 295 beygir. Motor V6 olarak açıklandı. Aracın tork değeri ise 500Nm olarak açıklandı. Bunların aynı sıra araç 4x4 çekiş sistemine sahip. Araç, 7 ileri DSG şanzıman ile besleniyor.

Aracın detaylı tanıtımının ise fuardan sonra açıklanacağı bekleniyor. Bunların yanı sıra modelin satış stratejisine ilişkin bilgiler de paylaşılacaktır.

Arabaya ilgi duyanlar ve sıkı takipçiler bu tarz geniş araçların Avrupa’da çok tercih edilmediğini bilecektir. Bu sebepten ötürü aracın Avrupa pazarına giriş yapmaması bekleniyor. Aracın satışları Çin pazarında sınırlı kalacak.




Son Güncelleme: 22.04.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
VolkswagenTalagonArabaFuar
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