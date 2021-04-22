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2021 Volkswagen Polo tasarımı ve özellikleri

Pek çok araba meraklısının heyecanla beklediği 2021 Volkswagen Polo'nun tanıtımı yapıldı. 2021 Volkswagen Polo tasarımı ve özellik detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:20
2021 Volkswagen Polo tasarımı ve özellikleri
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Şangay Otomobil Fuarından önce fotoğrafları sızan ve araç gündeminde olan 2021 Volkswagen Polo, birçok sürücü tarafından merakla beklenen tanıtımı yapıldı.

Aracın makyajlanmış olan yeni yüzü ve teknik donanımında da eklenen yeni özellikleriyle daha ilk gününde büyük beğeni toplamayı başardı.

2021 Volkswagen Polo tasarımı ve özellikleri

Makyajlanan yeni seride daha iyi bir tasarım bizleri karşılamakta. İlk değişim farlardan başlamakta. Far tarafında kullanılan ince yapı, ortada birleşen LED’ler ile tamamlanmış. İki taraftan da ince LED’ler logoya kadar uzanırken logonun olduğu yerde birleşiyor.

Daha ince ızgarası ve tamamıyla yenilenen tampon kısmının haricinde, aracın arka tarafının da benzer bir şekilde değiştiğini görülüyor. En belirgin ve en büyük değişiklik iç tasarımda gelmiş.

Ekranlar ile dolu bir iç tasarım karşımıza çıkıyor. Aracın tam orta bölümüne bir navigasyon konulmuş. Bu multimedya ekranı paket seçeneklerine göre 6.5inç boyuttan başlayıp 8 ve 9.2inç  kadar değiştirebilmek mümkün.

Ayrıca paket seçeneklerine göre klima kontrolleri için de dokunmatik ekran kullanılmış. Bu yenilik 2021 Volkswagen Polo için önemli değişikliklerden olmuş.

Araçta yine zengin motor seçenekleri sunulmuş. Motorlar 1.0TSI ve 1.0MPI motor. Motorlarda en düşük 93Nm tok değeri bulunmakta.

Çok güçlü olmayan bu modelde en düşük motorda 80beygir güç sunmakta. Araç küçük olduğu için 80beygir yeterli olacak gözü ile bakılabilir yalnız çok yüksek performans beklememek lazım. Motorda yapılan revizeyle diğer seçenekte 110beygire kadar çıkış oluyor.

Motor kısmında asıl farkı ortaya çıkaran doğal gaz seçeneği oldu. TGI seçeneği tercih edildiğinde 160Nm değerine kadar tork elde edilebiliyor. Aynı zamanda bu motorda da 90beygir güç bulunuyor.

Yolcu koruması, yarı otonom sürüş desteği, sürüş asistanları özellikleri de olan aracın henüz fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:20
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