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2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

2021 Volkswagen Golf Türkiye'de satışa çıkarıldı. 8.nesil 2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatına ve özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:34
2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
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Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan 8.nesil 2021 Volkswagen Golf aracının Türkiye’de satışa çıkarıldığı duyurulurken fiyatı da belli oldu. Donanımı zenginleşen seride tahmin edilen fiyat bandına yakın bir fiyatla satışa çıktı.

2021 Volkswagen Golf Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Altı farklı versiyonuyla satışa sunulan 2021 Volkswagen Golf de fiyatının en uygun olduğu versiyonu Impression paketi oldu. Giriş model olarak gösterilen bu versiyonda lansmana özel indirim uygulanıyor. En yüksek paket seçeneğiyse 1.5 Lt e-TSI 150 beygir motoru olan R-Line versiyonu oldu.

Giriş modeli 1.0 TSI 110 beygir motoru bulunan araç için duyurulan fiyat 223 bin 500TL oldu. Lansmana özel indirimle sınırlı sayıda araç için geçerli olacak fiyat ise 196 bin 900TL olarak belirlendi.

Golf 1.0 e-TSI 110beygir Life DSG versiyon – 314.000TL

Golf 1.0 e-TSI 110beygir Style DSG versiyon – 346.000TL

Golf 1.0 e-TSI 110beygir R-Line DSG versiyon – 365.000TL

Golf 1.5 e-TSI 150beygir Style DSG versiyon – 379.500TL

Golf 1.5 e-TSI 150beygir R-Line DSG versiyon – 398.500TL



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:34
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2021 Volkswagen GolfVolkswagenGolfTürkiye Satış Fiyatıözellikleri
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