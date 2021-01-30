2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi

Vodafone’un sunduğu yükle kazan kampanyası doğrultusunda hattınıza TL yüklediğinizde bedava intenet, dakika ve SMS kazanma şansınız oluyor. Vodafone yükle kazan kampanyası 2021 senesinde hattınıza TL yüklediğinizde 5 GB’a kadar hediye intenet kazanıyorsunuz.

Vodafone yükle kazan bedava intenet kampanyasıyla Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden sizlere özel olarak sunulan yükleme miktarını gerçekleştirerek hediyenizi alabiliyorsunuz.

Faturasız olan hatlara özel olarak sunulan Vodafone bedava intenet kampanyaları arasında yer alan Vodafone yükle kazan kampanyası hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde.

Vodafone yükle kazan kampanyası ne oluyor?

Bu kampanya, Vodafone faturasız hat kullananlara özel olarak hazırlanmış bir kampanyadır. Hattınıza TL yükledikçe ücretsiz intenet ve Vodafone bedava dakika kazanabiliyorsunuz.

Kişilere özel olarak hazırlanan TL yükleme hedefini tamamladığınız durumda hattınıza hediyeleriniz otomatik şekilde tanımlanıyor. TL yükleme hedefinizi Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.

Vodafone yükle kazan kampanyasına kimler katılabiliyor?

Bu kampanyaya Vodafone faturasız hat kullanan bütün aboneler katılabiliyor. Faturasız hat kullananlar hatlarına TL yüklemesi yapmadan yanımda uygulamasına girerek yükleme hedeflerini gördükten sonra yüklemelerini yaparak hediyelerini kazanabilirler.

Vodafone yükle kazan kampanyasına nasıl katılabilirim?

Hattınıza TL yüklemeden önce size özel olarak hazırlanan TL yükleme hedefinizi öğrenerek TL yükleme işleminizi yapmanız yeterli olacaktır.

Vodafone geleneksel yükle kazan kampanyası

Vodafone geleneksel yükle kazan kampanyasına aktif hat kullanan bütün faturasız hat kullanıcıları katılabilirler

Bütün abonelerin ayrı ayrı TL yükleme hedefi bulunuyor

TL yükleme hedefinizin Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yaparak öğrenebilirsiniz

TL yükleme işleminizi size verilen süre içinde tamamlamanız gerekiyor

Kazanacağınız hediye intenet size Vodafone Yanımda uygulamasında gösterilecektir.

2021 Vodafone yükle kazan kampanyası

Kampanya doğrultusunda hat kullanıcılarına 1 GB, 2 GB, 5 GB bedava intenet ve her yöne 1000 dakikaya kadar konuşma paketi hediye ediliyor.