Çin tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen TikTok, birçok hediye dağıtıyor. TikTok üzerinden başka bir kullanıcıya hediye gönderebilirsiniz. TikTok kullanıcıları 2021 TikTok hediye fiyatları ne kadar sorusunun yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

TikTok canlı yayınlarında verilen sticker hediye sistemi ile bağış sistemi hayata geçti. Bu sayede TikTok kullanıcıları canlı yayın açtıkları sırada TikTok hediyesi olarak para kazanabilir. TikTok’ta ayıcık, para, lale, yat, öpücük, gül, asa, yüzük, merhaba, çay, umut, panda, unicon, baklava, balon, görkemli şato, alkış, spor araba, nazar boncuğu, elmas, hediye yağmuru, seni seviyorum, para yağmuru, bravo, mutlu yıllar gibi birçok hediye verilmektedir.

Kullanıcılar TikToktan canlı yayın açmayı 2021 TikTok hediye fiyatlarını nasıl hediye verileceğini, ne kadar takipçi ulaştıktan sonra canlı yayın yapılacağını, 1000 hediyenin kaç lira yaptığını, hediye atmanın paralı olup olmadığını, hediye parası hesaplamayı, hediye alma özelliğinin nasıl açılacağını, en pahalı hediyenin hangisi olduğunu, para yağmurunun kaç lira olduğunu, bütün hediye fiyatlarını, hediyelerin nasıl alınacağını, hediyelerin toplamda ne kadar ettiğini merak ediyor. Bu haberimizde TikTok hediye fiyatları hakkındaki her şeyi sizler için hazırladık.

TikTok’ta canlı yayın açmak için belirli miktarda takipçiye ulaşmamız gerekmektedir. TikTok’ta canlı yayın açmak için en az 1000 takipçinizin olması gerekiyor. Ayrıca 16 yaşından büyük olanlar canlı yayın açabilir. TikTok 13 yaşından küçük kullanıcılara onay vermemektedir. 18 yaşından büyük olanlar canlı yayın açtıkları takdirde takipçilerden hediye alabilirler. Canlı yayın açıp hediye alan kişiler bu hediyeleri gerçek paraya dönüştürebilme imkanına sahiptir. Siz de TikTok üzerinden canlı yayın açarak sana bir hediye alıp para kazanabilirsiniz.

En çok merak edilen konu ise TikTok’ta canlı yayın nasıl açılır sorusudur. Öncelikle uygulamayı açı,n hesabınıza giriş yapın. Uygulamanın en alt kısmında artı işareti vardır, buna tıklayınız. Kaydetme seçeneğinin yanında canlı seçeneği yazmaktadır. Bu seçeneğe tıkladığınızda canlı yayın ismini sizden isteyecektir. İsmi yazdıktan sonra canlı yayına geç butonuna tıklayarak yayına geçebilirsiniz.

Bir diğer merak edilen konu ise TikTok’ta hediye atmanın paralı olup olmadığıdır. TikTok’ta hediye göndermek paralıdır. Hediye göndermek istiyorsanız bir jeton seçerek hediye gönderebilir, jetonlar sayesinde hediye satın alabilirsiniz. Her hediyenin ücreti birbirinden farklı olmaktadır.

Canlı yayın yapan kişinin yayınına giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede gül butonu ve hediye kutusu yer almaktadır. Buradan hediyelerin jeton sayısını puanlarını ve fiyatlarını görebilmektesiniz. Göndermek istediğiniz hediyeyi seçtikten sonra satın alarak gönderim işlemini yapabilirsiniz.

TikTok’ta son zamanlarda en çok popüler olan canlı yayınlar kişilerin maddi kazanç elde etmesine yaramaktadır. TikTok’a katılarak canlı yayınlarda kendi kazancımızı sağlayabilirsiniz.

En çok merak edilen konuların başında ise TikTok hediye puanları ne işe yaradığıdır. Takipçiler sayesindeşansınız artmaktadır. Ayrıca her paylaşım başına 100 ve 1000 aralığında kazanma şansınız vardır. Canlı yayından para kazanmak istiyorsanız sizi en az 1000 kişi izlemelidir. Yayına katılan kişilerin size puan göndermesi halinde bu paraları paraya çevirebilirsiniz.

TikTok’ta hediye alma özelliği açmak gerekmektedir. Bunu açmak için TikTok parasına sahip olmanız gerekiyor. Bu paraları paketler halinde satın alabilirsiniz. Google Play ve Apple Store üzerinden satın aldığınız bu paralar, TikTok hesabınıza yüklenecektir.

Bu jetonları kesinlikle geri iade edemezsiniz. Yalnızca hediye göndermek için kullanılan bu jetonlar TikTok uygulaması üzerinden kontrol edilir.

TikTok izlenme sayınıza göre en az 1000 TL’den başlamak üzere 10.000 ve 100.000 TL’ye kadar para kazanabilirsiniz. Genelde kazanacağınız miktarın fiyatı hediye ve izlenme sayısına göre değişmektedir. Ne kadar fazla kişi sizi izlersen o kadar çok para kazanırsınız.

TikTok canlı yayınlarından kazandığınız hediyeleri paraya çevirebilirsiniz. Bu hediyeleri paraya çevirmek için en az 10.000 elmasa sahip olmanız gerekmektedir. TikTok’ta bir jetonun fiyatı 96 kuruştur. 29.999 jeton almak istediğinizde 2915 TL para öderseniz. Bu jetonları alarak canlı yayınlarda hediye gönderebilirsiniz.

Unicon hediyenin fiyatı 480 liradır. Balonun fiyatı 100 liradır. Ayıcık 9,30 liradır. Konser 48 liradır. Nazar boncuğu ise 50 kuruştur. Merhaba 96 kuruştur. Öpücük 17 liradır. Asa fiyatı 20 liradır. Gül fiyatı 96 kuruştur. Baklava 19 kuruştur. Panda 0,48 TL’dir. İyi geceler 0,96 TL’dir. Kalp 0,96 TL’dir. Büyük aşk 2,30 liradır. Çay 4,80 TL’dir. Yat 850 TL’dir. Görkemli şato 1920 TL’dir. Yüzük 28,80 TL’dir. Su 28 liradır. Spor araba 3200 liradır. Para yağmuru 999 jetondur. Alkış dokuz jetondur. Panda beş jetondur. Konser 500 jetondur. Ayıcık 100 jetondur. Çay 50 jetondur. Asa 150 jetondur. Gül bir jetondur. Güneş gözlüğü 199 jetondur. Şato 20.000 jetondur. Baklava iki jetondur. Nazar boncuğu beş jetondur. Lale 200 jetondur. Yat 7499 jetondur. Altın madeni 1000 jetondur. İyi geceler ise on jetondur.

Bu fiyatları göze alarak canlı yayın açan kişilere hediye alabilir ve istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Sizler için TikTok hediyelerini, fiyatlarını ve jeton sayılarını açıkladık. Ayrıca TikTok bu hediyelerden %60 vergi almaktadır. Vergi kesimi yapıldıktan sonra kalan para sizin hesabınıza Türk Lirası olarak yatırılır. TikTok’taki en pahalı hediyeler ise yat, görkemli şato, unicon, spor araba ve para yağmurudur.

TikTok üzerinden birçok kişi para kazanmaktadır. 1000 takipçiye ulaşan kişiler canlı yayın açabilir ve para kazanabilir. Para kazanmak için en az 1000 takipçi ve izlenme oranına ulaşmanız gerekmektedir TikTok fenomenleri 1000 izlenme karşılığında 100 ile 200 $ arasında para kazanmaktadır. 1 milyon izlenme de 1100 $ yani 7700 Türk Lirası kazanç elde edilir.

Canlı yayında aldığınız TikTok hediyeleri sizde bulunan elmas içerisinde depolanmaktadır. Aldığınız hediyeler 10000 elması geçerse bunları gerçek paraya çevirebilirsiniz. Jeton ise TikTok’ta satın alma, hediye gönderme ve bağış yapma için kullanılan sanal paradır.