2021 Teknofest hangi ilde, ne zaman yapılacak?

Teknofest 2021 yarışma başvuruları ne zaman?

Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali () geçen yıl Gaziantep’te milyonlarca ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşmişti. 2021 yılında yapılacak olan Teknofest’in ne zaman ve nerede yapılacağı Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan tanıtım toplantısında açıklandı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı- TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl 4.sü düzenlenecek olan Teknofest’in 21 ve 26 Eylül 2021 tarihleri arasında “Teknofest’in Evi” olarak görülen İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceğini söyledi.

Binlerce gencin büyük bir merak ile beklediği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında gerçekleşe Teknofest Teknoloji Yarışmalarına başvurular başlamıştır. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan Teknofest Teknoloji Yarışmalarına bu sene ilkokul seviyesinden Lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç katılabilir. 35 farklı kategoride düzenlenen Teknofest Teknoloji Yarışmasında bu yıl geçen yıldan farklı olarak Karma Sürü Simülasyonu, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zekâ, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı ve Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenlenecektir. Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını düzenleyen Teknofest milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda çalışan gençlerin projelerine destek olma amaçlı ön elemeyi geçen takımların toplamına 5 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği vermektedir. Teknofest Teknoloji Yarışmasında dereceye giren takımlara ise 5 Milyon TL’nin üzerinde ki ödülün sahibi olacaklardır.