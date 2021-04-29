2021 Steam 'Altın Hafta' indirimleri ne zaman? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak?

Dünyanın en önde gelen dijital oyun mağazalarından biri olan Steam yaptığı kampanyalar sayesinden birçok oyun severin beğenisini toplamayı başarıyor. Milyonlarca oyuncunun beklediği Steam Altın Hafta indirimlerinin tarihi belli oldu.

Steam Altın Hafta indirimleri ne zaman?

Steam'in yeni kampanyası Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan - 6 Mayısıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İndirimler Türkiye saati ile 20.00'da başlayacaktır.

Steam yaptığı indirimler doğrultusunda pek çok oyunu ücretsiz sunarken daha fazla sayıda oyunda da çılgın indirimler yapıyor. Fakat hangi oyunlarda indirim olacağı bilinmezken Steam daha önce yaptığı açıklamalarda oyunculara %90'a varan indirim sözü vermişti.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan - 6 Mayısıs 2020 tarihlerinde yaptı. Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil Mayıs Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen pek çok oyunda büyük indirimler yapmıştı.