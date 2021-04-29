İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

2021 Steam 'Altın Hafta' indirimleri ne zaman? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak?

Milyonlarca oyun severin merakla beklediği Steam Altın Hafta indirimlerin tarihleri belli oldu. 2021 Steam Altın Hafta indirimleri ne zaman, saat kaçta başlayacak sorularının yanıtlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:57
2021 Steam 'Altın Hafta' indirimleri ne zaman? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak?
Takip Et:

Dünyanın en önde gelen dijital oyun mağazalarından biri olan Steam yaptığı kampanyalar sayesinden birçok oyun severin beğenisini toplamayı başarıyor. Milyonlarca oyuncunun beklediği Steam Altın Hafta indirimlerinin tarihi belli oldu.

Steam Altın Hafta indirimleri ne zaman?

Steam'in yeni kampanyası Altın Hafta İndirimleri 29 Nisan - 6 Mayısıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. İndirimler Türkiye saati ile 20.00'da başlayacaktır.

Steam yaptığı indirimler doğrultusunda pek çok oyunu ücretsiz sunarken daha fazla sayıda oyunda da çılgın indirimler yapıyor. Fakat hangi oyunlarda indirim olacağı bilinmezken Steam daha önce yaptığı açıklamalarda oyunculara %90'a varan indirim sözü vermişti.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan - 6 Mayısıs 2020 tarihlerinde yaptı. Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil Mayıs Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen pek çok oyunda büyük indirimler yapmıştı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SteamSteam IndirimleriSteam Altın Hafta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri
Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus sistem gereksinimleri
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir
Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir
iPhone gizli klasör nasıl oluşturulur?
iPhone gizli klasör nasıl oluşturulur?
TFT set 5 ne zaman çıkacak? Teamfight Tactics 5 11.9 yaması tarihi
TFT set 5 ne zaman çıkacak? Teamfight Tactics 5 11.9 yaması tarihi

Popüler Haberler

2021 Steam 'Altın Hafta' indirimleri ne zaman? Steam indirimleri saat kaçta başlayacak?
Yılmaz Erdoğan'a olay tehdit!
Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi
Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Yılmaz Erdoğan'ın korku dolu anları. Erdoğan'ı tehdit eden şahıs kim?
29 Nisan corona virüsü tablosu açıklandı.
Alev Alev dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Alev Alev devam eder mi?
Covid-19 da rekor aşılama Almanya'dan geldi
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
TRT 1 Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Diş estetiği fiyatları ve çeşitleri 2021
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Huawei Y7a fiyatı ve özellikleri
Sivasspor Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Sivas Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Çalışma izin belgesi nedir? Hangi meslekte çalışanlar nasıl çalışma izin belgesi alır?
Sol Yanım dizisinde İdil karakterini Seda Akman canlandırıyor
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?
Canlı izle BB Erzurumspor Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Erzurum Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.