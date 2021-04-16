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2021 Seat Ibiza fiyatı ve teknik özellikleri tanıtıldı

2021 yılında sayışa sunulacak olan Seat modeline ait Ibiza modeli merak edilmeye başlandı. Tanıtımı yapılan araç için pek çok kişi Seat Ibiza fiyat ve özellikleri başlıklarını araştırmaya devam ediyor.

16 Nisan 2021 Cuma 04:32
2021 Seat Ibiza fiyatı ve teknik özellikleri tanıtıldı
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2021 yılında otomotiv devi Seat yeni Ibiza modelini tanıtması ile birlikte araç almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Yeni Seat Ibiza’nın özellikleri merak edilirken aynı zamanda tasarımı ve fiyatı da merak edilenler arasında yerini aldı.

2021 Seat Ibiza tasarımı

2021 modeli geçtiğimiz  yıllara göre daha sert ve agresif bir görüntüye sahip olurken küçük kardeş Leon’a benzerliği ile de dikkatleri üzerine topladı.

Farları full LED olan Ibiza modeli üçgen tasarımlı farları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

2021 Seat Ibiza iç tasarım

Geçtiğimiz yıllara göre multimedya ekranı daha büyük olarak tasarlanırken havalandırma ızgaraları multimedya ekranının tam altına konumlandırılmış. 8.5 inç ekran büyüklüğü standart paket olarak kullanıcılara sunulurken daha üst paketlerde bu ekran 9.2 inçlere kadar ulaşıyor.

Ambiyans aydınlatmalarının da kullanıldığı 2021 Seat Ibiza modelinde aydınlatmalar multimedya ekranı üzerinden kullanılabiliyor.

2021 Seat Ibiza motor özellikleri

Giriş seviyesi modelinde 1.0 MPI motorun kullanıldığı Seat Ibiza’da 3 silindir ve 5 ileri manuel şanzıman bulunuyor. 80 beygirlik güç üreten bu motor 93 NM tork değerine sahip.

İkinci motor özelliği olan 1.0 TSI 7 ileri DSG şanzıman motor ise 95 beygir güç üretirken 175 NM tork değerine sahip.

Modelin en performanslı motoru olan 1.5 Eco TSI ise 150 beygir güç üretirken 250 Nm tork değerleri ile dikkat çekiyor.

Yeni teknoloji CNG motoru da kullanıma açan Seat Ibiza modelinde sıkılaştırılmış doğalgaz ile çalışan motor 1.0 TGI ile gelirken 90 beygir güç üretiyor. Bu motor aynı zamanda 160 NM tork değerine sahip.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 04:32
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Anahtar Kelimeler:
2021SeatIbizaözellikleriFiyatı
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