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2021 Peugeot 308 tasarım ve teknik özellikleri

2021 Peugeot 308, yakın zamanda sızdırıldı ve aracın ilk görüntüleri yayınlandı. Birkaç hafta geçip geçmedi yeni 308 tanıtıldı. Yeni tasarım, güzel motor seçenekleri ve ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi başarılı teknolojiler. Yeni Peugeot'un özellikleri paylaşıldı.

20 Mart 2021 Cumartesi 10:24
2021 Peugeot 308 tasarım ve teknik özellikleri
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İddiasını konuşturan yeni Peugeot 308 başta tasarımsal anlamda dikkat çeken serinin incelemesi merakla araştırılıyor.

Yeni 2021 Peugeot 308 tasarımı ve özellikleri için detaylar

Yeni araç aks mesafesine göre değerlendirilecek olursa daha uzun bir seri olarak görebiliriz. 55mm daha uzun aks ile gelen aracın yine EMP2 platformu kullanıldığı açıklandı.

Uzunluk ve genişlik arttırıldı ama aracın yüksekliği azaltıldı. 20 mm daha alçak bir araç sunuldu. Tasarım konusunda ise yine aslan dişi yapısının devam ettiği anlaşıldı.

Ön kısmında ise yeni logonun ortasında bulunduğu bir ızgara bulunuyor ve çok şık duruyor. Yanlarındaysa yine aslan dişine benzeyen farlar var. Üst kısmından tampona kadar ince LED ışıklarıyla dikkat çekerken, GT versiyonlarına geçtiğiniz zaman bu farlar Matrix LED ile değişiyor.

Arka kısmındaysa pençe stoplar denen bir stop lambası tasarımı bulunuyor. 3 kademeli olan bu stop lambaları da tasarımı ciddi oranda zenginleştiriyor.

Yine arka kısmında logo kullanılmış ve tampon kısmında da sert bir yapıya yer verilmiş. Toplamda 6 renkle sunulacak olan aracın lansman rengi ise Olivine Yeşil adı verilen bir renk. Bu rengin de baya dikkat çekici göründüğünü söyleyebiliriz.

Dış tasarım göz alıcı olur da iç tasarım olmaz mı hiç? İç tasarım da çok başarılı olmuş. I-Cockpit dönemine geçen 2021 Peugeot 308, 10 inçlik bir multimedya ekranını bizlere sunmuş.

Ekran paylaşmaya kadar adeta yok yok olan multimedya sisteminin dışında sürücü kısmında da 10 inçlik gösterge paneli bulunuyor. Tahmin edebileceğimiz gibi baştan sona dijital. Bunun dışında tam yuvarlak olmayan yeni direksiyon ve üzerindeki yeni logo da dikkat çekici detaylarından.

2021 Peugeot 308 Teknik Özellikler

Başarılı tasarımla gelen aracın motor seçenekleri için de farklı versiyonlar sunuluyor. Motorlar;

  • 1.2 PureTech 3 silindir 6 ileri manuel vitesli 110 beygir motor
  • 1.2 PruTech 3 silindirli EAT8 şanzımanlı 130 beygirli motor
  • 1.5 BlueHDI 4 silindirli 130 beygirli motor
  • Hybrid 180 e-EAT8 – PHEV 1.6 PureTech 150 beygir + 81 kW elektrikli motor ile toplamda 180 beygir – 60 km sadece elektrikle gidebiliyor.
  • Hybrid 225 e-EAT8 – 180 beygir benzinli ve toplamda 225 beygirlik güç sunuyor.
  • Viraj asistanı, adaptif hız sabitleme, arka trafik uyarısı, otonom şerit değiştirme gibi teknolojilerle birlikte 2021 Peugeot 308 modeli bu yıl satışa çıkacak. Ancak fiyatlar henüz paylaşılmadı.


Son Güncelleme: 20.03.2021 10:24
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PeugeotPeugeot308
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