2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı

2021 Nissan Manite Yeni Crassover modeli Magnite 4 tanıtımı gerçekleştirildi. Modelin ilk olarak Hindistan’da daha sonra da tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor.

2021 Nissan Magnite 4 tanıtıldı

205 mm yerden yüksek modele sahip Magnite, yokuş kalkış asistanı, 360 derece görünüm monitörü ve seyir kontrolü gibi teknolojik özellikleriyle birlikte sunulacak. Daha önce konsept bir otomobille ön gösterimi yapılan modelin üretim versiyonu yumuşatılmış ön panjur, entegre koruyucu plaka ile ön tamponun alt kısmı, farklı arka difüzör ve farlar ile yeni grafikleri dışında konsept modelin aynısı gibi görünüyor.

Magnite 4 modelinde 8 inç ekranlı, Apple CarPlay ve Android Auto destekli multimedya sistemi sunuluyor. Aynı zamanda ekran konsolunun ortasında, havalandırma ve klima kontrolleri de bulunuyor.

CMF-A platformunu kullanan Magnite, yeni 95 hp turboşarjlı 1.0 litre moror ve CVT şanzımanla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında motorun güç çıkışı 70 hp ve beş vitesli manuel şanzıman eşlik ediyor.