2021 Netflix abonelik ücretlerine zam gelecek mi? Netflix üyelik ücretleri ne kadar?

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan online video platformu Netflix içerikleriyle dikkat çekiyor. Dünya çapında milyonlarca abonesi olan platformun 2021 yılında abonelik ücretlerine zam yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Güncel olarak Netflix’in abonelik ücretleri şu şekilde;

Bu fiyatlar ile şuanda Netflix aboneliği alınabiliyor. Ancak döviz kurundaki artış nedeniyle ülkemizde abonelik fiyatlarının artabileceği konuşuluyor. Türkiye’de 2 milyonu aşkın abonesi olan platformun çok büyük ihtimalle yeni yılda paketlere zam yapması bekleniyor. İddialara göre yeni yılda Netflix’in Temel paket ücreti en az 23.99 TL olacak.