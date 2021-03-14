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2021 Mercedes V-Serisi özellikleri ve fiyatı

Mercedes tutkunlarının merakla beklediği yeni serinin lansmanı Türkiye'de de yapıldı. Seriyi merakla bekleyen araba tutkunları serinin özelliklerini araştırmaya başladı. Merak edenler için haberimizde ayrıntılara yer verdik. İşte Mercedes V-serisi ve özellikleri...

14 Mart 2021 Pazar 22:19
2021 Mercedes V-Serisi özellikleri ve fiyatı
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Mercedes V-Serisi özellikleri

Türkiye’de yeni serinin tek bir modeli satışa sunulacak. Sunulacak olan bu model ise V300d Avantgarde Edition 4Matic versiyonu. Satışa sunulacak bu modelin hem işlevsel özellikleri hem de lüks oluşu dikkat çekiyor. Serinin bu aracın iç dizaynında yolculukta ne gerekiyorsa yapılmış.

Öncelikle bahsedeceğimiz özellik aracın ön kısmında bulunan 10.25 inçlik MBUX multimedya sistemi. Bunun yanı sıra aracın hem arka kısmında hem de ön kısmında Thermotronic dijital klima sistemi, ısıtmalı ve soğutmalı sürücü ve yolcu koltuğu içeren önemli özellikler yer alıyor.

Aracın arka kısmında 5 inçlik ekrana sahip yolcuyu da düşünen konforlu bir sistem yer alıyor. İyi bir yolculuk için AirMatic süspansiyon sistemi yer alıyor. Konforunun yanı sıra aracın beyin sistemi de muazzam denecek seviyede.

Aracın beyin sistemi olan motorunda yeni versiyon için tek bir seçenek yer alıyor. 2.0 L çift turbolu dizel motor, 237 beygir gücü ile müşteriye sunulacak. Bunun yanı sıra aracın tork değeri de oldukça iyi bir seviyede. 500 Nm değerinde bir tork değerine sahip. Bu durum aracın performansını da artırıyor.

Aracın maksimum hızı 215 km/s’ye kadar çıkarken, 0’dan 100 km hıza ise 9.3 saniyede ulaşıyor. Arabanın şanzıman kısmına bakacak olursak 9 ileri şanzıman ile karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra seride otomatik vites sunuluyor.

 

Araç 4X4 çekiş sistemine sahip. Bunların yanı sıra aracın aktif park asistanı da var.

Ve en önemli konu olan araç fiyatı ise 1.726.780 TL’den satışa sunuluyor.




Son Güncelleme: 14.03.2021 22:19
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Anahtar Kelimeler:
MercedesV-SerisiYeniModel
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