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2021 Jeep Compass özellikleri

2021 yılının dikkat çeken 4 çeker araçlarından birisi olan Jeep Compass modeli merak ediliyor. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, 2021 Jeep Compass özellikleri nelerdir? sorusunu araştırıyor.

07 Nisan 2021 Çarşamba 03:06
2021 Jeep Compass özellikleri
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2021 yılında Jeep markasına ait Compass modelinin ne zaman satışa sunulacağı pek çok kişi tarafından merak edilirken aynı zamanda gerek tasarım gerekse teknolojik iddiası ile dikkatleri kısa sürede üzerine toplamayı başardı.

Fiyat konusunda Türkiye şartlarında pahalı olması beklenen Jeep model 2021 Compass modelinin diğer otomotiv devlerinin araçları ile fiyat olarak kafa kafaya olması bekleniyor.

2021 Jeep Compass özellikleri

Jeep markasına özel tasarlanan 7 bölmeli ızgara 2021 model Compass modelinde de kullanılıyor. Far yapısı değişen yeni Compass modeli LED’li far kullanmaya başladı. İç kısmında da yapılan makyajlar ile tasarım olarak eskiye nazaran değiştiği Compass modelinde paket seçimine göre 10.1 inç veya 8.4 inç büyüklüğünde multimedya ekranı yer alıyor.

Direksiyon tasarımı ve özellikleri de değiştiği belirtilen Jeep Compass modeli daha moden görüntüsü ile dikkat çekiyor. Motor seçeneği olarak pek çok varyasyon sunulan Jeep Compass modelinde 4xe adlı hibrit 1.3 litrelik turbo 4 silindir motor standart paket olarak satışa sunulurken bu motor 190 beygir güç sağlıyor. Ayrıca 270 Nm tork üreten bu motor hibrit olması ile dikkat çekiyor.

Standart paket dışında satışa çıkarılması beklenen 1.3 litre GSE Turbo modeli DDCT şanzıman ve 150 beygirlik güç üretebiliyor.

Araç için dizel motor da geliştirilirken 1.6 Multijet revize edilmiş motor kullanılıyor. 130 beygir güç ve 320 Nm Tork üreten bu motorda satışa sunulacak paketlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 03:06
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Anahtar Kelimeler:
2021JeepCompassözellikleri
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