2021 Fiat Panda özellikleri ve fiyatı

Yenilenen tasarımıyla araba severlerin gözdesi olacak Fiat Panda 2021 ülkemizde satışa sunulmaya başlanıyor. Tarz ve tasarımı güncellenen modelin teknik içeriklerininde de değişiklik söz konusu olurken, fiyatı merak ettiyor.

Serisi ülkemiz genelinde ekonomik bazlı en uygun araç olarak bilinmekle birlikte, bu serinin fiyatı satış için çok mühim bir mesele. Gelelim yeni serinin ayrıntılarına.

Fiat Panda 2021 Özellikler ve Fiyatı;

Serisinde altenatiflikler sunarak donanımı da yenileyen Fiat'ın yeni serisi; Urban, Cross, Cross 4X4 ve Cross Plus 4X4 olarak tasarımlarıyla önümüze geliyor. Seçeceğiniz arabanın dijital özellikleri, donanımı her şeyi farklılaşıyor. Cross serisinde 7 inçlik multimedya ekranı da var.

Apple CarPlay ve Android Auto kullanımına açık olarak seçimi siz bırakıyor. Buradan bilgi, eğlence içeriklerini ekrana yansıtabilirsiniz.

Motor bölümünde bambaşka bir motor ile karşılaşıyorsunuz. Hafif hibritli motor 3 silindirli ve 1.0L küçük bir motor var.

Kalkış sisteminde ekstra hızlılık ivmesiyle zaman kazandıran motor, 12V bataryalı hafif hibrite sahip. Sonuç olarak 70 beygirlik gücü olan motor, tork değeri 92 Nm.

Zevkinize göre seçebileceğiniz jant ve renk seçenekleriyle yeni tasarıma ait tamponuyla fiyatı; 146.900 TL başlayan fiyatlarla.

Şehir içi sürüşler için çok uygun olduğu gözlense de motorun seviyesi üst düzeyde değil. Araba piyasasına uygun olarak bir fiyat biçmeleri de bu durumun göstergesidir.