2021 en iyi robot süpürge modelleri

Son yıllarda kullanımı giderek artan robot süpürgeler ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ev kadınlarının özellikle istediği ürünün birçok farklı marka tarafından yeni çeşitleri üretiliyor. Robot süpürge alırken bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Yeni bir ürün olması ve çok fazla kişinin kullanmaması nedeniyle robot süpürge alacak kişiler ürün hakkında detaylı araştırmaya yapıyor. İşte en iyi ve kullanışlı robot süpürge modelleri;

GİTTİ GİDİYOR: 1.859 TL

KARACA: 1.700 TL – 2.000 TL

XİAOMİ: 2.539 TL – XİAOMİ: 3.369 TL

XİAOMİ: 4.439 TL – ROBOROCK: 4.719 TL