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2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri

Citroen C5 serisi ile ilgili beklenen haber geldi. C5 serisi C5 X ile 2021 yılında piyasalarda olacak. Modelin teknik detayları ve tasarımı merak edilmektedir. Model tasarımı ile ön plana çıktı. Bu haberimizde Citroen'in yeni modeli ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:59
2021 Citroen C5 X tasarımı ve teknik özellikleri
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Citroen C5  serisi , uzun bir bekleyişin ardından C5 X ile karşımıza çıkıyor. 2021 model araç beklentilerin üzerinde gözükmektedir. Sedan,Station wagon ve SUV tasarımları tek bir seçenekte sunulmuş.

Tasarımı çok farklı gözüken modelin, teknik özellikleri de baya ilgi çekici durmaktadır. Tasarım olarak 3 tasarımın karması olarak durmaktadır. Tasarımıyla ilgi odağı oldu. Gövde yapısı arkaya doğru eğimli bir çatı ile arka camın bittiği noktadan uzayan bir görmekteyiz. Yerden bir yüksek olan araç siyah eklentileri ile cross havası da sunmaktadır. 4805 mm uzunlukta olan model, yükseklik olarak 1485 mm olarak açıklanmıştır.  Genişliği ise 1865 mm olarak karşımıza çıkmaktadır. En iyi yanlarından birisi de aks mesafesinin oldukça fazla olmasıdır. 2785 mm aks mesafesi ile oldukça konforlu gözükmektedir. Advanced Comfort adlı sistemle süspansiyon ayarı yapılabilmektedir. Araç sahiplerine 3 ayrı seçenek sunmaktadır.

C5 X ile ilgili fazla motor bilgisi bulunmasa da motorun hibrit olacağı bilinmektedir. 1.6 litrelik turbo motor bulunmaktadır. Benzinli ek elektrikli motor ile de desteklenmektedir. 225 beygir gücünde olacak aracın ek olarak sarj da edilebileceği açıklandı. Elektrikli modda kullanıldığında 50 Km kadar gidebildiği açıklanmıştır. Ayrıca bu modda hız en fazla 135 km olarak sınırlandırılmış.

Modelde 12 inçlik multimedya ekranı bulunacak. OTA üzerinden güncellemeleri alacak. Sesli komutla da desteklenecek. Model doğal ses algılama sistemine sahip olacak. 360 derece çevre görüş sistemi  , 2.nesil otonom sistem, otoyol sürüş asistanı,kör nokta uyarısı, head-up display ile çapraz trafik uyarısı gibi teknolojik detaylar da yer alacak.

Bu modelin henüz fiyatı belli olmadı. Yeni resmiyer kazandığı için birçok nokta daha açıklanmadı. İlerleyen zamanlarda model ile ilgili detaylar gelecektir.

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 22:59
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Anahtar Kelimeler:
CitroenCitroen C5 X2021 Model Araçlar
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