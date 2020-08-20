2021 BMW 5 serisi M aksesuarlarıyla piyasaya sürülecek

Dünyada ve ülkemizde en çok bilinen araba markalarından biri BMW otomobilleridir. BMW 2021 model M serisi araçlarının aksesuarlarının geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Tanıtımda M aksesuarların yeni 5 serisinin içerisinde yer alacağı da duyurulmuştu.

Yapılan tanıtımın ardından yeni seri araçların gövdesinin karbon fiber kaplı olacağı belirtilirken, direksiyonun yenileceği, çelik pedal takılacağı ve özel paspasların ekleneceği de duyuruldu. Karbon fiber kaplamayla aracında daha şık, gösterişli ve agresif görünmesi hedefleniyor.

BMW M5 ne zaman satışa sunulacak

Dış görünüşün yanı sıra yeni özelliklerle aracın performans olarak da bir üst seviyeye çıkması bekleniyor. Bu kapsamda araçta 20 inçlik jantlar, spor frenleri gibi özellikler yeni seride olacak.

BMW M5 serisi tanıtımın ardından otomobil tutkunları aracın satış tarihini beklemeye koyuldu. Yeni seri aracın satış tarihi net olarak belirtilmese de kulislerde aracın 2021 yılı içerisinde satışa sunulacağı konuşuluyor.

2021 BMW M5 serisi fiyatları nasıl olacak?

BMW M5 serisinin 2021 model fiyatları yapılan tanıtımda açıklandı. Buna göre 2021 model BMW M5 serisi fiyatları şu şekilde olacak;