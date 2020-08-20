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2021 BMW 5 serisi M aksesuarlarıyla piyasaya sürülecek

BMW geçtiğimiz günlerde yeni M5 serisini tanıtmıştı. 2021 BMW 5 serisi M aksesuarlarıyla satışa sunuluyor. 2021 model yeni BMW M5 serisi otomobillerin fiyatları açıklandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:35
2021 BMW 5 serisi M aksesuarlarıyla piyasaya sürülecek
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Dünyada ve ülkemizde en çok bilinen araba markalarından biri BMW otomobilleridir. BMW 2021 model M serisi araçlarının aksesuarlarının geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Tanıtımda M aksesuarların yeni 5 serisinin içerisinde yer alacağı da duyurulmuştu.

Yapılan tanıtımın ardından yeni seri araçların gövdesinin karbon fiber kaplı olacağı belirtilirken, direksiyonun yenileceği, çelik pedal takılacağı ve özel paspasların ekleneceği de duyuruldu. Karbon fiber kaplamayla aracında daha şık, gösterişli ve agresif görünmesi hedefleniyor.


Dış görünüşün yanı sıra yeni özelliklerle aracın performans olarak da bir üst seviyeye çıkması bekleniyor. Bu kapsamda araçta 20 inçlik jantlar, spor frenleri gibi özellikler yeni seride olacak.

BMW M5 ne zaman satışa sunulacak

BMW M5 serisi tanıtımın ardından otomobil tutkunları aracın satış tarihini beklemeye koyuldu. Yeni seri aracın satış tarihi net olarak belirtilmese de kulislerde aracın 2021 yılı içerisinde satışa sunulacağı konuşuluyor.

2021 BMW M5 serisi fiyatları nasıl olacak?

BMW M5 serisinin 2021 model fiyatları yapılan tanıtımda açıklandı. Buna göre 2021 model BMW M5 serisi fiyatları şu şekilde olacak;

  • Yeni BMW 520i Sedan LuxuryLine 1.6 Benzin Otomatik – 595.000 TL
  • Yeni BMW 520i Sedan M Sport 1.6 Benzin Otomatik – 607.000 TL
  • Yeni BMW 530i xDrive Sedan Special Edition LuxuryLine 2.0 Benzin Otomatik – 888.000 TL
  • Yeni BMW 530i xDrive Sedan Special Edition M Sport 2.0 Benzin Otomatik – 906.000 TL


Son Güncelleme: 20.08.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
BMWM5Otomobil
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