2020'de en çok oynanan Steam oyunları belli oldu!

Oyunseverler tarafından en çok tercih edilen dijital oyun platformu olan Steam, 2020 senesinde de birçok oyunu kapsamındaki kullanıcılar ile buluşturdu. Her sene binlerce oyunu kullanıcılarına sunan Steam’da bu sene en çok tercih edilen 10 oyun belirlendi.
Steam kapsamında en çok oynanan oyunlar listesine bakıldığında ücretli ve ücretsiz oyunlar olduğu görüldü. Aşağıdaki kısımda 2020’de en çok oynanan 10 oyun sıralanmaktadır.
- Counter-Strike: Global Offensive
- DOTA 2
- PlayerUnkown’s Battlegrounds
- Destiny 2
- Among Us
- Grand Theft Auto V
- Team Fortress 2
- Apex Legends
- ARK: Survival Evolved
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
Son Güncelleme: 12.12.2020 21:14