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2020'de en çok oynanan Steam oyunları belli oldu!

Dünya genelinde pandeminin hakim olduğu 2020 senesinde Steam platformu kapsamında en çok oynanan oyunların hangileri olduğu belli oldu. Pandemiye rağmen oyuncu sayısında düşüş yaşayan Steam'in en çok oynanan oyunları içinde ücretsiz oyunlar da yer aldı...

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:14
2020'de en çok oynanan Steam oyunları belli oldu!
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Oyunseverler tarafından en çok tercih edilen dijital oyun platformu olan Steam, 2020 senesinde de birçok oyunu kapsamındaki kullanıcılar ile buluşturdu. Her sene binlerce oyunu kullanıcılarına sunan Steam’da bu sene en çok tercih edilen 10 oyun belirlendi.

2020 senesi içinde birçok önemli rakip karşısında kimi zaman zorlanan ancak yine de en çok tercih edilen oyun platformu unvanını korumaya devam eden Steam kapsamında bu sene en çok oynanan 10 oyun tespit edildi. Oyunlar arasında en çok tercih edilen çok oyunculu oyunların yer aldığı görüldü. Diğer yandan önceki senelere göre, pandemi senesinde oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşandığı da dikkatlerden kaçmayan veriler arasında yer aldı.

Steam kapsamında en çok oynanan oyunlar listesine bakıldığında ücretli ve ücretsiz oyunlar olduğu görüldü. Aşağıdaki kısımda 2020’de en çok oynanan 10 oyun sıralanmaktadır.

  • Counter-Strike: Global Offensive
  • DOTA 2
  • PlayerUnkown’s Battlegrounds
  • Destiny 2
  • Among Us
  • Grand Theft Auto V
  • Team Fortress 2
  • Apex Legends
  • ARK: Survival Evolved
  • Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege


Son Güncelleme: 12.12.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
SteamPCBilgisayar Oyunu
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