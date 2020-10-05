2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu!

Sensor Tower, 2020 senesinde 10. Ayın ilk günlerinin yaşandığı bu dönem içinde en çok indirilen uygulamaların hangileri olduğunu açıkladı. Yapılan istatistiklere göre son dönemlerin en çok ilgi gören uygulamaları ve oyunları tespit edildi.

Sensor Tower tarafından açıklanan verilerde öncelikli olarak App Store’nin Google Play Store’ye göre daha çok kazandığı görüldü. Ardından bu iki sanal marketten alınan bilgilere göre son dönem içinde en çok indirilen uygulamanın TikTok olduğu belirlendi. TikTok hem Türkiye’de hem de dünyada kullanıcılar tarafından en çok ilgi gören uygulama olarak ön plana çıktı.

TikTok’tan sonra en çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada Facebook yer aldı. Facebook’u Zoom uygulaması takip etti. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok toplantı, görüşme ve online dersin Zoom üzerinden gerçekleştirilmesi, uygulamanın indirilme sayısına büyük etkide bulundu.

Dördüncü sırada en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamasıyer aldı. Sosyal medya uygulamalarıyla dolu listenin beşinci sırasında ise hemen herkesin telefonunda yer alankendisini gösterdi.

Tüm bu sosyal medya uygulamalarının dışında altıncı sırada sürpriz bir uygulama olarak Google Meet yer aldı. Google Meet’in dışında farklı bir sürpriz uygulama olan Snack Video yedinci sırada görüldü. Eğlenceli videoların paylaşıldığı uygulamaya olan ilginin pandemi döneminde artış gösterdiği verilerde açıkça görülebiliyor.

Listenin devamında ise sırasıyla Facebook Messenger, Telegram ve Snapchat yer aldılar.

Sensor Tower tarafından paylaşılanlar arasında en çok kazanan 10 oyuna da yer verildi. Bu oyunlar arasında başı çekenler ise Honor Of Kings, PUBG ve Pokemon GO oldu.