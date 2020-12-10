2020 Türkiye Google'da en çok hangi konuları ve kelimeleri aradı?

Google’nin paylaştığı ‘2020 Yılı Arama Trendleri’ listesinde en çok izlenen diziler, merak edilen isimler, tarifler paylaşıldı. Google üzerinde en çok aranan ise EBA kelimesi yer aldı. Covid-19 sebebiyle okulların uzaktan eğitim sistemine dönmesiyle MEB tarafından hazırlanan EBA platformu birinci sırada yerini koruyor. 2020 yılında en çok hangi kelimeler arandı? Hangi konular daha çok merak edildi? Detaylar haberimizde…

Türkiye’de en çok aranan kelimeler

2020 yılı itibari ile Google üzerinden Türkiye’de birçok konu merak edilip araştırılıyordu. Peki en çok hangi konular merak edilip araştırılmış bir göz atalım. Yapılan aramalar içerisinde ilk sırada EBA yer alıyor ardından da Dolar Kaç TL sorusu ile 2. Sırada. Covid-19 veya koronavirüs 3. Sırada yer alırken 4 ve 6. Sıralarda Deprem veyer alıyor. Aranan kelimelere bakıldığında daha çok gündemde olanlar ve pandeminin etkisiyle gelişen platformlar da ön planda olmuştur.

Dizi kategorisinde isse Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde oynadığı Sadakatsiz dizisi ilk sırada yer alıyor. İkinci sırayı ise Ali Vefa karakteri ile Mucize Doktor oluyor. 3. Sırada Masumlar Apartmanı, Sen Çal Kapımı 4.sırada yer alırken 5.sırada ise Alev Alev dizisi yer almaktadır.

Birden yükselişe geçen isimler sırasında ilk olarak Fahrettin Koca ve devamında ise; Berat Albayrak, Ebru Şallı, Ellen Page, Alaattin Çakıcı, Fatih Terim, Lütfi Elvan, Sercan Yıldırım, Halil Sezai ve Nihat Hatipoğlu isimleri sırasıyla yer aldı.

Nasıl sorusu kategorisinde ise en çok merak edilenler ve pandemi ile çıkan merak konusu oluşturacak Nasıl sorusunda ilk sırada HES Kodu Nasıl alınır? Sorusu oldu. Daha sonra Zoom Programı nasıl kurulur, kullanılır devamında 1000 TL Sosyal Yardım başvurusu nasıl yapılır sorularıyla ve uzaktan eğime geçmemiz ile birlikte Uzaktan Eğitim nasıl oluyor, Seyahat izni nasıl alınır gibi aramalar ilk sıralarda yer almıştır.