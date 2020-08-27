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2020 Turkcell bedava hediye internet paketleri

2020 Turkcell hediye internet paketleri ile ücretsiz kullanımları hattınıza tanımlayabilirsiniz. İşte faturalı ve faturasız hat kullanıcıları için hediye internetler.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:01
2020 Turkcell bedava hediye internet paketleri
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Turkcell tarafından operatör kullanıcılarına ücretsiz intenet fırsatları sağlanıyor. Faturalı veya faturasız hat kullanıcıları belirli adımları takip ederek hediye intenetleri kullanmaya başlayabilir.

10 GB armağan intenet

Hediye SİM kartlarından herhangi birini alıp ENHIZLI yazın ve 2222’ye kısa mesaj atın. Böylelikle 6 ay geçerli 10 GB ücretsiz web kazanabilirsiniz.

GNÇ Çatlat

Turkcell GNÇ uygulaması üzerinden yumurtayı haftada 2 defa çatlatan kullanıcılar hediye intenet kazanacak.

GNÇ Gece 3 GB kampanyası

GNÇ Full Paket ve GNÇ Full tarifelerine geçen kişiler 22:00 – 06:00 saatleri içerisinde 3 GB hediye intenet kullanabilecek.

4.5 G hız deneyimleme

Turkcell müşterileri için en çok 600 Mpbs hızla intenet tanımladı. Mevcut paketinizdeki haklara 600 Mpbs hızla kullanabilirsiniz.

GNÇ gece paketleri

GNÇ Gece kampanyası çerçevesinde 1, 3,5 ve 7 GB intenet tanımlamaktadır.


GNÇ Gece 7 GB paketi kapsamında aboneler 22:00 – 06.00 saatleri arasında geçerli 7 GB intenet kampanyasını kullanabilecek.

GNÇ Gece 5 GB kapsamında müşteriler 22:00 – 06.00 saatleri içerisinde 5 GB intenet kullanabilecek.

Turkcell #senyapdiye

Turkcell BiP uygulamasını indirip #senyapdiye kanalını takip edip görevleri yerine getirenler 25 GB hediye intenet kazanabilecek. Haklarınız 6 hafta kullanılabilecek.

Sarı Kutu Paycell Kart

Turkcell Paycell kartınızı alıp Paycell uygulamasını cihazına indirip sanal kart oluşturan kişiler 15 GB intenetin sahibi olabilecek.

Kamu Extra paket intenet

Kamu personeli olanlar Kamu Extra tarifesine geçiş yaparak her ay 5 GB ücretsiz intenet alabilecek.

Dergilik hediye intenet

Dergilik uygulamasından dergi ya da gazete indiren aboneler Turkcell’dan hediye intenet kazanabilecek.

Faturalı’ya Gel hediye 1 GB

Faturasız hattan faturalıya geçiş yapan operatör kullanıcıları 6 ay boyunca her ay 1 GB hediye intenet kazanıyor.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
TurkcellHediye Internet
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