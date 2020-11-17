2020 Steam Sonbahar İndirimleri başladı! Steam sonbahar ve black friday indirimleri birleşti!

Oyun severlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği Steam indirimleri başladı. Binlerce oyunda muazzam indirimlerin yapıldığı 2019 Steam Sonbahar indirimleri başladı. Black Cuma ve Sonbahar indirimlerini birleştirme kararı alan Steam, mevcut indirimleri 3 Aralık saat 21.00’e kadar sürdürecek. İndirimin ilk gününe özel ine çıkanlar bölümünde Raft, F1 2019, Killing Floor 2, The Dark Pictures Anthologs: Man of Medan, The Espasits 2, Frostpunk ve Plague INC: Evolved yer alıyor.
Steam Ödülleri için aday gösterme sekmesi
Steam kullanıcıları bu dönemde;
Yılın Oyunu Ödülü
Yılın VR Oyunu Ödülü
Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü
En Yenilikçi Oynanış Ödülü
Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun Ödülü
Kötü Olduğun En iyi Oyunlar Ödülü
Üstün Görsel Stil Ödülü için oylama yapacaklar.