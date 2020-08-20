İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
İş yeri kiralarında yeni dönem...
Son dakika... MHP'de ihraçlar sürüyor! 8 ilçe başkanı daha görevden alındı
Son Dakika
Son dakika... MHP'de ihraçlar sürüyor!...
Son dakika... İran, BAE'ye ait bir gemiye el koydu ve mürettebatı gözaltına aldı!
Son Dakika
Son dakika... İran, BAE'ye ait...

2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan 2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:34
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
Takip Et:

Ford’un yeni SUV otomobili Puma, 192.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Ford Puma 2020 dikkatleri üzerine toplamayı isteyen bütün kullanıcılara hitap ediyor.

Style ile ST – Line donanımlarıyla satışa çıkarılan Ford Puma’nın donanımı içerisinde 1.0 lt EcoBoost 95PS PS benzinli 6 ileri manuel ile 1.0 L Ecoboost 125 PS 7 ileri otomatik seçenekleriyle sahipleriyle buluşacak. ST – Line donanım içerisindeyse 1.0 LT EcoBoost Hibrit 155 PS 6 ileri manuel seçenek ürün gamı içerisinde bulunuyor.

Ford Puma performans özellikleriyle birlikte sportif tasarımlarıyla öne çıkıyor. Parçalı döşeme tasarımları, LED farları, yol bilgisayarı ve B & O ses sistemi gibi donanımlarıyla muhteşem bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Ford Puma, eğimli tavan çizgisiyle de dikkat çekiyor. Dinamik profili ile iki parçalı stop lambası birleştiğinde ortaya son derece sportif bir görüntü çıkıyor. Panaromik açılabilir cam tavan aracın içinin daha da ferah olmasına olanak sağlıyor.

Tasarım ergonomisi ve inovatif yaklaşımıyla dikkat çeken Puma, estetik koltuk kılıflarıyla uzun yıllar boyunca ilk günkü görsel güzelliğini koruyor. Panoramik cam tavanıyla seyahat sırasında son derece ferah bir ortama sahip olmanıza yardımcı olan Puma, dinamik ve canlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.


456 litrelik bagaj hacmine sahip

Kendi sınıfının en iyi bagaj hacmiyle öne çıkan Puma, 456 litrelik hacme sahip. Kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel geliştirilen Ford MegaBox derin depolama alanı ile ortaya çıkıyor.

Ford Puma donanım özellikleri

Crossover ST – line ile Titanium modelleriyle farklı karakteristik özellikler taşıyan Ford Puma, özgün tasarımlarıyla geliyor. Metalik gri difüzörü ve plakalık ile kullanımınıza sunulan Ford Puma, 18 inçlik alaşım jantıyla dikkat çekiyor. Deri direksiyonu, retro ahşap eklentisi ve kumaş kapı paneliyle iç tasarım konusunda tasarım zevkinizi doyuracak yeni Puma, 11 farklı renk seçeneğine sahip.

Aracın performansa yönelik ortaya konan modeline bakıldığında 19 inçlik mat siyah jantlar alınabiliyor. Estetik açıdan oldukça alımlı görünen bu jantların yanı sıra ST-Line modeline özel ön ızgara, mat siyah tasarım unsurları ve parlak sis farı çevresi gibi yenilikler de geliyor. Üstelik tavan spoileri ve alüminyum detaylı vites topuzu estetik görünümü tamamlıyor.

Ford Puma sürücülerin bagaj problemini de büyük ölçüde gideriyor. Oldukça kullanışlı bir şekilde ortaya konan bagajın 456 litrelik bir hacme sahip olduğu görülüyor. Arka koltuklar yatırıldığında 112 cm uzunlukta, 97 cm genişlikte ve 43 cm yükseklikte bir alan daha oluşuyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:34
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Hyundai Kona Smart modeli özellikleri belli oldu
2020 Hyundai Kona Smart modeli özellikleri belli oldu
2021 BMW 5 serisi M aksesuarlarıyla piyasaya sürülecek
2021 BMW 5 serisi M aksesuarlarıyla piyasaya sürülecek
Çinli teknoloji devi Vivo Türkiye pazarına açılıyor!
Çinli teknoloji devi Vivo Türkiye pazarına açılıyor!
Yazın ailesine destek olmak için çalışan 11. sınıf öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti
Yazın ailesine destek olmak için çalışan 11. sınıf öğrencisi atık malzemelerden enerji üretti
Mercedes Black Series görücüye çıktı! Mercedes Black Series performansıyla dikkat çekiyor
Mercedes Black Series görücüye çıktı! Mercedes Black Series performansıyla dikkat çekiyor
Ferrari Roma Türkiye'ye geliyor! Sınırlı sayıdaki Ferrari Roma Eylül'de Türkiye'de
Ferrari Roma Türkiye'ye geliyor! Sınırlı sayıdaki Ferrari Roma Eylül'de Türkiye'de

Popüler Haberler

Masterchef Mehmet şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya hakkında bilgiler
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu
Kia Ağustos kampanyası ile sıfır otomobilde devrim niteliğinde fırsatlar sağlayacak
Toyota Yaris Hibrit tanıtımı yapıldı! 2020 Toyota Yaris hibrit modelinin özellikleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Kamil Grosicki kimdir? Grosicki kariyeri ve daha önce forma giydiği takımlar
Sully filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbankası 6 ay ödemesiz krediye basıl başvururum? 10 bin TL kredi şartları nelerdir, kimlere Verilir?
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!
Konut Kredisi için hangi banka daha avantajlı? Bankaların konut kredi faizlerinde son durum ne?
Yakut Kırmızı filminin konusu ve oyuncuları
İnternet neden yavaş, neden ağırlaştı? Twitter, İnstagram, Facebook ve Youtube'ye neden girilemiyor?
Galatasaray'da Bir Numaralı Hedef Kamil Jozwiak Kimdir? Kamil Jozwiak Hakkında Detaylar
2020 Ağustos ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Halkbank kolay ödemeli memur, işçi ve emeklilere özel 3’lü kredi paketleri
Albaraka, Kuveytürk, Türkiye Finans Bankası 100 Bin TL faizsiz, şartsız kredi! Kimler alabilir, nasıl başvuru yapılır?
DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS puan hesaplaması
Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Seda Sayan mı oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan mı sunacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.