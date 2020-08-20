2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı

Ford’un yeni SUV otomobili Puma, 192.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Ford Puma 2020 dikkatleri üzerine toplamayı isteyen bütün kullanıcılara hitap ediyor.

Style ile ST – Line donanımlarıyla satışa çıkarılan Ford Puma’nın donanımı içerisinde 1.0 lt EcoBoost 95PS PS benzinli 6 ileri manuel ile 1.0 L Ecoboost 125 PS 7 ileri otomatik seçenekleriyle sahipleriyle buluşacak. ST – Line donanım içerisindeyse 1.0 LT EcoBoost Hibrit 155 PS 6 ileri manuel seçenek ürün gamı içerisinde bulunuyor.

Ford Puma performans özellikleriyle birlikte sportif tasarımlarıyla öne çıkıyor. Parçalı döşeme tasarımları, LED farları, yol bilgisayarı ve B & O ses sistemi gibi donanımlarıyla muhteşem bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Ford Puma, eğimli tavan çizgisiyle de dikkat çekiyor. Dinamik profili ile iki parçalı stop lambası birleştiğinde ortaya son derece sportif bir görüntü çıkıyor. Panaromik açılabilir cam tavan aracın içinin daha da ferah olmasına olanak sağlıyor.

Tasarım ergonomisi ve inovatif yaklaşımıyla dikkat çeken Puma, estetik koltuk kılıflarıyla uzun yıllar boyunca ilk günkü görsel güzelliğini koruyor. Panoramik cam tavanıyla seyahat sırasında son derece ferah bir ortama sahip olmanıza yardımcı olan Puma, dinamik ve canlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

456 litrelik bagaj hacmine sahip

Kendi sınıfının en iyi bagaj hacmiyle öne çıkan Puma, 456 litrelik hacme sahip. Kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel geliştirilen Ford MegaBox derin depolama alanı ile ortaya çıkıyor.

Ford Puma donanım özellikleri

Crossover ST – line ile Titanium modelleriyle farklı karakteristik özellikler taşıyan Ford Puma, özgün tasarımlarıyla geliyor. Metalik gri difüzörü ve plakalık ile kullanımınıza sunulan Ford Puma, 18 inçlik alaşım jantıyla dikkat çekiyor. Deri direksiyonu, retro ahşap eklentisi ve kumaş kapı paneliyle iç tasarım konusunda tasarım zevkinizi doyuracak yeni Puma, 11 farklı renk seçeneğine sahip.

Aracın performansa yönelik ortaya konan modeline bakıldığında 19 inçlik mat siyah jantlar alınabiliyor. Estetik açıdan oldukça alımlı görünen bu jantların yanı sıra ST-Line modeline özel ön ızgara, mat siyah tasarım unsurları ve parlak sis farı çevresi gibi yenilikler de geliyor. Üstelik tavan spoileri ve alüminyum detaylı vites topuzu estetik görünümü tamamlıyor.

Ford Puma sürücülerin bagaj problemini de büyük ölçüde gideriyor. Oldukça kullanışlı bir şekilde ortaya konan bagajın 456 litrelik bir hacme sahip olduğu görülüyor. Arka koltuklar yatırıldığında 112 cm uzunlukta, 97 cm genişlikte ve 43 cm yükseklikte bir alan daha oluşuyor.