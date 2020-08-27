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2020 Instagram sponsorlu reklam verme! Instagram reklamı nasıl verilir?

2020 Instagram sponsorlu reklam vererek hedef kitlelere çok daha etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram reklamı nasıl verileceği konusunda merak edilenleri içeriğimizde derledik.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:05
2020 Instagram sponsorlu reklam verme! Instagram reklamı nasıl verilir?
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Instagram üzerinden pek çok işlem yapabileceğiniz gibi sponsorlu reklamlar da verebilirsiniz. Kullanıcıların bu süreçte firma veya ticari site kurmuş olması gerekmez. Talepte bulunan bütün Instagram kullanıcıları ücret ödeyerek sponsorlu reklam verebilmektedir.

Türkiye’deki en popüler sosyal medya platformlarından olan Instagram, reklam vermek isteyenlerin de ilk tercihleri arasında bulunmaktadır. Kullanıcılar bireysel kullanımlar sağlamasına karşın diledikleri zaman uygulamadan reklam verebilirler.

Instagram sponsorlu reklam verme nedenleri nelerdir?

Instagram kullanıcıları platformu eğlence amacıyla kullanmakla birlikte pek çok kullanıcı platformu iş yapma olanağı olarak görmektedir.

Instagram’dan verilen reklamlarla geniş bir müşteri portföyüne ulaşılabiliyor. Instagram’ın rağbet gösterilen bir platform olması sebebiyle platformdan elde edebileceğiniz müşteri sayısı da yüksek olmaktadır.

Instagram sponsorlu reklam verme şartları nelerdir?

Instagram üzerinden sponsorlu reklam verebilmek için ilk olarak bulunduğunuz bölgedeki reklam hizmetlerinin açık olup olmadığını incelemeniz gerekmektedir. Reklam verdikten sonra kullanıcı profilinde gönderiler arasında sponsorlu reklam olarak görüntülenecek.

Sponsorlu reklamlar kullanıcı talepleri çerçevesinde yatay veya dikey olarak konumlandırılabilmektedir. Instagram’dan sponsorlu reklam verebilmek için Instagram hesabına sahip olmanız gerekmez. Yaptığınız işlemleri daha kolay gerçekleştirebilmek için hesap açmanız daha mantıklı olacaktır.

Instagram sponsorlu reklam nasıl verilir?

Instagram üzerinden reklam verirken;

İlk olarak Facebook’tan ilerlemeniz gerekir.

Reklam verirken ilk olarak Facebook’a giriş yapıp sağ üst bölümde bulunan ‘’Ayarlar’’ sekmesine tıklayın.

Ayarlar sekmesinden panel içerisinde sol bölümdeki ‘’Instagram reklamları’’ kısmına tıklayın.

Açılan ekranda Instagram hesabı istenir ve eğer hesabınız bulunmuyorsa ‘’Hesap Ekle’’ bölümünden hesap bilgilerini girin.


Instagram hesabını açtıktan sonra Power Editor üzerinden reklam oluşturup yayınlayın.

Power Editor nedir?

Power Editor Facebook reklam aracıdır. Facebook ya da Instagram’dan sponsorlu reklam vermek isteyenler mutlaka bu aracı kullanmalıdır. Bu süreçte;

İlk olarak Power Editor uygulamasına girin.

Uygulamada üst bölümde ‘Reklamları Yönet’ sekmesine tıklayın.

Sekmenin sol üst bölümünde ‘’1’’ seçeneğine dokunun.

Reklam Seti Oluştur butonuna tıklayın.

Reklam seti oluştururken kullanıcı mevcut kampanyayı kullanıp veya yeni bir kampanya oluşturmak arasında seçim yapar.

Seçim sonrasında reklam için isim belirlenip oluşturulur.

Yeni reklamı seçtikten sonra sayfanın sağındaki ‘’Düzenle’’ butonuna tıklayarak plan, bütçe ve hedef kitle konularını belirleyin.

Reklamı yayınlarken reklam alanları bölümünü Instagram olarak seçin.

İşlemlerinizi tamamladıktan sonra ‘’Değişiklikleri Yükle’’ butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Instagram sponsorlu reklam ücreti ne kadar?

Instagram kullanıcıları yukarıdaki adımları takip ederek sponsorlu reklam verebilmektedir. Instagram’dan sponsorlu reklam verebilmek için kullanıcılar belirli bir miktar ücret ödemelidir. Instagram sponsorlu reklam ücretleri ortalama 100 TL ila 1000 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramReklamFacebook
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