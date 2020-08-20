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2020 Hyundai Kona Smart modeli özellikleri belli oldu

Hyundai'nin en sevilen SUV otomobili Kona Smart modeli ortaya çıktı. 2020 Hyundai Kona Smart model ve özellikleri belli oldu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:23
2020 Hyundai Kona Smart modeli özellikleri belli oldu
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Hyundai, en fazla satın alınan SUV modellerinden Kona’nın yeni versiyonunu Temmuz ayında tanıtmıştı. Yeni versiyon Smart olarak piyasaya sürülmüş ve yeni versiyonun tanıtılmasıyla birlikte Kona’yı tercih edenlerin sayısı önemli ölçüde artış gösterdi.

Smart versiyonunda uzun yol performansı hemen hemen iki katına çıkarken bu model uzun yol şoförleri için ideal bir tercih olabiliyor.

Kona modeli Smart versiyonunda yenilenen özelliklerle birlikte eklenen yeni özellikler de bulunmaktadır. Kona Smart modelinde 18 inçlik tekerlekler öne çıkıyor. Geliştirilen açılabilir cam tavanıyla son derece keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilmenizi sağlayan Hyundai Kona, 7 inçlik multimedya ekranıyla da yepyeni özelliklere sahiptir. Park sensörü ile geri görüş kamerasıyla muhteşem bir park deneyimi yaşayabilmenizi sağlayan otomobilin arka koltuğunda da kol dayama gibi eklentiler bulunuyor.

Hyundai Kona Smart fiyatları

Yenilenen Kona ile eklenen özelliklerle fiyat performans otomobili olarak öne çıkıyor. Hyundai Kona Smart güncel fiyat listesi;


1.0 T-GDI 6 İleri Düz Style (Benzinli) – 163.950 TL

1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Benzinli) – 205.100 TL

1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Style (Dizel) – 191.000 TL

1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Lime SRF (Dizel) – 232.100 TL

1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel) – 232.100 TL

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:23
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Hyundai KonaHyundai Kona Smart
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