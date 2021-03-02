2000 liraya kadar alınabilecek akıllı telefonlar 2021

Casper VIA Serisi

Bilgisayar markası olarak karşımıza çıkan Casper, son zamanlarda telefon sektörüne giriş yaparak kendini tanıtmayı başarıyor. VIA serisine göre 2000 TL altında piyasa ile 4 farklı model sunan marka oldukça uygun fiyatlı ve kullanışlı telefonlar arasında yer almakta.

Casper VIA E3: 1,699 TL

Casper VIA E4: 1,749 TL

Casper VIA P3: 1,899 TL

Casper VIA S: 1,917 TL

Honor

Huawei markasına ait olan bu telefon son zamanların en popüler markaları arasında yer alıyor. 6 farklı model ile karşımıza çıkan telefon, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor.

Honor 7C: 1,899 TL

Honor 7S: 1,525 TL

Honor 8A: 1,999 TL

Honor 8C: 1, 799 TL

Honor 8S: 1,730 TL

Honor 8X: 1,959 TL

HTC

Akıllı telefon üreticisi HTC, uzun yıllardır milyonlarca kişi tarafından beğenilerek kullanılmaya devam etmekte. 2000 TL altında farklı model sunan HTC oldukça kaliteli telefonlar arasında yer alıyor.

HTC Desire 630: 1,549 TL

HTC One A9: 1,900 TL

HTC One M9: 1,950 TL

HTC U Play: 1,500 TL

Huawei

Telefon piyasasında ileri derecede popüler olan marka her geçen yıl katlanarak satışlarını öne çıkarmaya devam ediyor. Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren telefon markası özellikle kamera konusunda birçok telefon markasının önüne geçiyor. 10’dan fazla model sunan huawei beğenilen telefon markası arasında.

Huawei Nova 2 Plus: 1,799 TL

Huawei P9 Lite: 1,999 TL

Huawei Y5 (2018): 1,600 TL

Huawei Y5 (2019): 1,549 TL

Huawei Y5 Lite: 1,399 TL

Huawei Y5p: 1,515 TL

Huawei Y6: 1,500 TL

Huawei Y6 (2018): 1,600 TL

Huawei Y6 (2019): 1,600 TL

Huawei Y6s: 1,830 TL

Huawei Y7 2018: 1,630 TL

Huawei Y7 2019: 1,750 TL

Huawei Y7 Prime 2019: 1,999 TL

Lenovo

Bilgisayar alanında daha çok başarılı olan ürün kısa süredir telefon üretiminde adını duyuruyor. 2000 TL altında telefon modelleri ile karşımıza çıkan Lenova kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.

Lenovo S90: 1,600 TL

Lenovo Vibe Shot: 1,489 TL

Lenovo ZUK Z1: 1,780 TL

LG

2000 TL altında telefon satan marka televizyon sektöründe daha çok duyulmaktadır. 10 farklı telefon markası sunan marka iddialı olduğunu söylüyor.

LG K8 (2017): 1,200 TL

LG K41S: 1,843 TL

LG K10 (2017): 1,200 TL

LG Stylus 2 Plus: 1,599 TL LG K40s: 1,849 TL

LG Stylus 3: 1,300 TL

LG Q6: 1,600 TL

LG K9: 1,499 TL

LG K10: 1,200 TL

LG K20: 1,780 TL

Oppo A12

2020-2021 yılları arasında popülerliği yakalayan telefon markası özellikle kamerası ve telefona ait dikkat çekici renkleri ile ön plana çıkıyor. Telefon özellikleri arasında birçok kolaylığı sağlayan telefon markası 8 saat kesintisiz telefonla konuşma süresi vaat etmektedir.

Samsung Galaxy Serisi

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Samsung markası özellikle ülkemizdeki vatandaşların vazgeçemediği markalar arasında yer almaktadır. Deneyimli marka her bütçeye göre telefon çıkarmakla birlikte günden güne kendini geliştirmeye devam etmektedir.

20 modelden fazla telefon üreten Galaxy serisi birçok kişi tarafından beğenilerek kullanılmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy A01: 1,823 TL

Samsung Galaxy A10: 1,999 TL

Samsung Galaxy A11: 1,949 TL

Samsung Galaxy A2 Core: 1,781 TL

Samsung Galaxy A3 (2016): 1,620 TL

Samsung Galaxy A5 (2016): 1,749 TL

​Samsung Galaxy A7: 1,576 TL

Samsung Galaxy A8 (2018): 1,895 TL

Samsung Galaxy A8: 1,999 TL

Samsung Galaxy C5: 1,979 TL

Samsung Galaxy C7: 1,890 TL

Samsung Galaxy Grand Neo: 1,189 TL

Samsung Galaxy J4 Core: 1,880 TL

Samsung Galaxy J4: 1,781 TL

Samsung Galaxy J4+ Plus: 1,899 TL

Samsung Galaxy J5 (2016): 1,669 TL

Samsung Galaxy J5 Prime: 1,799 TL

Samsung Galaxy J5 Pro: 1,799 TL

Samsung Galaxy J5: 1,095 TL

Samsung Galaxy J7 (2016): 1,800 TL

Samsung Galaxy J7 Core: 1,960 TL

Samsung Galaxy J7 Prime: 1,999 TL

Samsung Galaxy J7: 1,799 TL

Samsung Galaxy M11: 1,997 TL

Samsung Galaxy S5: 1,095 TL

Turkcell Tro ve T80

Operatör şirketleri arasında yer alan Turkcell, teknolojik aletler üretmeye devam ediyor. Kendi mağazalarında satılan bu telefonlar uygun fiyat ile müşteri karşısına çıkıyor.

Vestel Venüs Serisi

Yerli üretim markaları arasında yer alan Vestel, birçok beyaz eşya üretici ve ev eşyaları satarken şu sıralar mobil telefon üretimine başladı. Ekonomik sınıfa hitap eden bu telefonlar özellikle dar gelirli aileler için oldukça uygun ve kaliteli.

Vestel Venus E4: 1,829 TL

Vestel Venus V5: 1,499 TL

Vestel Venus E5: 1,879 T

Vestel Venus GO: 1,009 TL

Vestel Venus 5000: 1,249 TL

Vestel Venus E2: 1,349 TL

Vestel Venus Z10: 1,849 TL

Vestel Venus 5000: 1,889 TL

Vestel Venus 5.0 V: 1,199 TL

Vestel Venus 5000: 1,199 TL

Vestel Venus E3: 1,634 TL

Xiaomi Redmi Serisi

2- 3 yıldır birçok kişi tarafından kullanılan marka, kaliteli ürünler çıkartmaya devam ediyor. Hızı ile öne çıkan telefon, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor.

Xiaomi Redmi 6A: 1,999 TL

Xiaomi Redmi 7A: 1,929 TL

​ Xiaomi Redmi 8: 1,899 TL

Xiaomi Redmi 8A: 1,772 TL

Xiaomi Redmi 9: 1,889 T

Xiaomi Redmi 9A: 1,728 TL

Xiaomi Redmi 9C: 1,855 TL

Xiaomi Redmi Note 3: 1,295 TL

Xiaomi Redmi Note 4: 1,495 TL

Xiaomi Redmi Note 5: 1,695 TL

Xiaomi Redmi S2: 1,959 TL

Diğer telefon marka ve modelleri

2000 TL altında olan akıllı telefonlara göz atmak için diğer marka telefonlara göz atabilirsiniz. Birçok marka ülkemizde satılmaya devam ediyor. İşte 2000 TL altındaki telefon marka ve modelleri sizlerle

Alcatel 1 2019: 1,129 TL

Alcatel 1: 1,350 TL

• Alcatel 1S: 1,523 TL

• Alcatel 1SE (2020): 1,700 TL

• Alcatel 3x 2019: 1,875 TL

• Alcatel IDOL 5: 1,450 TL

• Alcatel Shine Lite: 1,400 TL

• Alcatel U5 HD: 1600 TL

• Asus Zenfone Live: 1,425 TL

• Elephone A7H: 1,669 TL

• Elephone PX: 1,719 TL

• General Mobile GM 10: 1,738 TL

• General Mobile GM 20: 1,625 TL

• General Mobile GM 5: 1,368 TL

• General Mobile GM 6: 1,500 TL

• General Mobile GM 8 Go: 1,890 TL

• General Mobile GM 8: 1,750 TL

• General Mobile GM 9 Go: 1,443 TL

• Hiking A19: 1500 TL

• Hiking A21: 1,999 TL

• Hiking A22: 1,400 TL

• Hiking A23: 1789 TL

• İnfinix Hot 8: 1,650 TL

• İnfinix Hot 9 Play: 1,550 TL

• Meiuzu M10: 1,620 TL

• Meiuzu M6T: 1,750 TL

• Meiuzu Note 8: 1,950 TL

• Microsoft Lumia 535: 1,890 TL

• Motorola DROID Turbo: 1,480 TL

• Nokia 2: 1,125 TL

• Nokia 5 Pro: 1,595 TL

• Nokia 5: 1,700 TL

• Piranha IQ Pro G: 1,250 TL

• Piranha Zen: 1,250 TL

• Premier AIR2: 1,300 TL

• Quatro F1453 Plus: 1,300 TL

• Realme C11: 1,825 TL

• Realme C2: 1,800 TL

• Realme C3i: 1,900 TL

• Reeder P12 Curve: 1,900 TL

• Reeder P13: 1,300 TL

• Tecno Spark 4 Lite: 1,950 TL

• TP-Link Neffos X1 Max: 1,600 TL

• Trident A23 Max: 1,900 TL