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20 milyon Türk'ün bilgileri çalınmıştı! Türkiye, Facebook hakkında soruşturma başlattı

Facebook'ta milyonlarca kişinin kişisel verilerinin çalınması haberi sonrası Türkiye, 'Kişisel Verileri Koruma Kurulu' aracılığı ile harekete geçti ve kullanıcı bilgilerinin sızdırılması kapsamında Facebook hakkında re'sen inceleme başlattı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:25
20 milyon Türk'ün bilgileri çalınmıştı! Türkiye, Facebook hakkında soruşturma başlattı
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Dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'ta, hackerler tarafından bir siber saldırı düzenlenmiş ve 533 milyondan fazla kullanıcının kişisel bilgileri çalınmıştı. Bu kişiler arasında 20 milyonun Türk olduğunun belirtilmesi üzerine Türkiye, yaşanan skandal sonrası harekete geçti ve Facebook hakkında bir inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yapılan bir toplantıda Facebook'ta yaşanan kişisel verilerle ilgili güvenlik açığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve toplantıda Facebook'a karşı kullanıcı verilerini sızdırması sebebiyle bir soruşturma başlatılmasına karar verdi.



Son Güncelleme: 05.04.2021 22:25
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Anahtar Kelimeler:
Facebook20 Milyon TürkKişisel BilgilerHackerSoruşturma
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