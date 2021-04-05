20 milyon Türk'ün bilgileri çalınmıştı! Türkiye, Facebook hakkında soruşturma başlattı

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan'ta,ler tarafından bir siber saldırı düzenlenmiş ve 533 milyondan fazla kullanıcınıni çalınmıştı. Bu kişiler arasında 20 milyonun Türk olduğunun belirtilmesi üzerine Türkiye, yaşanan skandal sonrası harekete geçti ve Facebook hakkında bir inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yapılan bir toplantıda Facebook'ta yaşanan kişisel verilerle ilgili güvenlik açığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve toplantıda Facebook'a karşı kullanıcı verilerini sızdırması sebebiyle bir soruşturma başlatılmasına karar verdi.