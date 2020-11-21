İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

1500 tl'ye kadar alınabilecek telefonlar ve fiyatları

1500 tl'ye kadar alınabilecek telefonlar ve fiyatları ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:26
1500 tl'ye kadar alınabilecek telefonlar ve fiyatları
Takip Et:

Günümüzün en vazgeçilmez ihtiyaçlarından bir tanesi de akıllı telefonlardır. Akıllı telefonlar hayatımızın adeta bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde pek çok akıllı telefon bulunmakla beraber bunların fiyatları da değişiklik göstermektedir. Oldukça yüksek rakamlara satılan akıllı telefonların yanı sıra uygun fiyatlı akıllı telefonlar da bulunmaktadır. Bu yazımızda 1500 TL altında satın alınabilecek en iyi akıllı telefonları sıralayacağız.


Ülkemizde kurların rekor kırmasıyla birlikte ithal edilen akıllı telefonların ücretleri de bir hayli artmıştır. Bundan birkaç sene evvel oldukça uygun fiyata alınabilen akıllı telefonlar 2020 senesinin Ekim ayında oldukça yüksek rakamlara satın alınabilmektedir. Eğitim, iş ve gündelik hayat içinde en önemli cihazlardan biri olan akıllı telefonlar aracılığı ile pek çok ihtiyaç karşılanabilmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesinde yeterli olacak 1500 TL altındaki akıllı telefonlar aşağıdaki kısımda fiyatlarıyla birlikte sıralanmıştır.

  • General Mobile GM 6 ds ortalama Fiyat: 1400 TL,
  • Reeder P13 tek Fiyat: 1300 TL,
  • General Mobile GM 9 Go Dual Fiyat: 1500 TL,
  • Vestel Venus GO Fiyat: 1050 TL,
  • Alcatel 1 Fiyat: 1250 TL, Alcatel 1 2019 Fiyat: 1300 TL,
  • C5 Mobile Noa G1 Genel Fiyat: 1000 TL,
  • LG K9 Ortalama Fiyat: 1470 TL,
  • Hiking A1 Ortalama Fiyat: 900 TL,
  • Reeder P13 Blue Net Fiyat: 1330 TL,
  • Hiking A19 Ortalama Fiyat: 1500 TL

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan cihazlar en eski 2018 senesinde ve genellikle 2019 senesinde piyasaya sürülmüş yeni cihazlardır. Daha eski senelerde çıkmış cihazların tercih edilmemesi, teknolojik gelişmelerden uzak kalınmaması adına önem arz etmektedir.



Son Güncelleme: 21.11.2020 22:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fiyat PerformansAkıllı Telefon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
"Yüksek fiyatlı" PS 5 Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz stokları tüketti!
iOS 14.2.1 güncellemesi özellikleri ve düzeltilen hatalar
iOS 14.2.1 güncellemesi özellikleri ve düzeltilen hatalar
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!

Popüler Haberler

Boşanan kadına sosyal yardımlar nelerdir? 2020 Boşanmış kadınlara devlet yardımları ve başvuru yolları
1500 tl'ye kadar alınabilecek telefonlar ve fiyatları
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
100.000 alınacak arabalar listesi 2020
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Çekimleri başlayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kyk burs hesap kartları Ziraat Genç Bank Kart ne zaman verilecek?
Kadınlar ve erkekler için 3600 günden emekli olma şartları
Saygı dizisi ne zaman başlayacak? Blu Tv Saygı dizisi yayın tarihi
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu nedir?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
İhaleye girebilmek 2020 için sgk borcu sınırı
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil nerelidir?
Çocukluk dizisi Hayalet karakterini kim canlandırıyor? Batuhan Gelenler kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Zahide karakteri kimdir?
Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2020 torun bakım parası ne kadar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.