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1500 tl ye alınabilecek akıllı telefonlar ve özellikleri

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran 1500 tl ye alınabilecek akıllı telefonlar ve özellikleri haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 3 Aralık Perşembe 14:27 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Aralık 2020 Perşembe 14:27
1500 tl ye alınabilecek akıllı telefonlar ve özellikleri
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Günümüzün en vazgeçilmez ihtiyaçlarından bir tanesi de akıllı telefonlardır. Akıllı telefonlar hayatımızın adeta bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde pek çok akıllı telefon bulunmakla beraber bunların fiyatları da değişiklik göstermektedir. Oldukça yüksek rakamlara satılan akıllı telefonların yanı sıra uygun fiyatlı akıllı telefonlar da bulunmaktadır. Bu yazımızda 1500 TL altında satın alınabilecek en iyi akıllı telefonları sıralayacağız.

Ülkemizde kurların rekor kırmasıyla birlikte ithal edilen akıllı telefonların ücretleri de bir hayli artmıştır. Bundan birkaç sene evvel oldukça uygun fiyata alınabilen akıllı telefonlar 2020 senesinin Ekim ayında oldukça yüksek rakamlara satın alınabilmektedir. Eğitim, iş ve gündelik hayat içinde en önemli cihazlardan biri olan akıllı telefonlar aracılığı ile pek çok ihtiyaç karşılanabilmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesinde yeterli olacak 1500 TL altındaki akıllı telefonlar aşağıdaki kısımda fiyatlarıyla birlikte sıralanmıştır.

  • General Mobile GM 6 ds ortalama Fiyat: 1400 TL,
  • Reeder P13 tek Fiyat: 1300 TL,
  • General Mobile GM 9 Go Dual Fiyat: 1500 TL,
  • Vestel Venus GO Fiyat: 1050 TL,
  • Alcatel 1 Fiyat: 1250 TL, Alcatel 1 2019 Fiyat: 1300 TL,
  • C5 Mobile Noa G1 Genel Fiyat: 1000 TL,
  • LG K9 Ortalama Fiyat: 1470 TL,
  • Hiking A1 Ortalama Fiyat: 900 TL,
  • Reeder P13 Blue Net Fiyat: 1330 TL,
  • Hiking A19 Ortalama Fiyat: 1500 TL

Yukarıdaki kısımda sıralanmış olan cihazlar en eski 2018 senesinde ve genellikle 2019 senesinde piyasaya sürülmüş yeni cihazlardır. Daha eski senelerde çıkmış cihazların tercih edilmemesi, teknolojik gelişmelerden uzak kalınmaması adına önem arz etmektedir.



Son Güncelleme: 03.12.2020 14:27
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Anahtar Kelimeler:
Fiyat PerformansAkıllı Telefon
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