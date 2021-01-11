138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi

Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 138 adet yasadışı bahis ve 7 müstehcen içerik içeren intenet sitesi herkes tarafından girişi engellenirken yurt dışında oynanan spor karşılaşmalarına dayalı müşterek bahis ve şans oyunlarıyla ilgili oynamaya olanak sağlayan sitelere erişim engeli getirilirken 7 müstehcen içerikli sitelerinde girişleri kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yapılan koordineli operasyonda toplamda 145 intenet sitesine Türkiye'den erişimleri engellenmiş oldu.
Son Güncelleme: 11.01.2021 22:26