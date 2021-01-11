138 yasa dışı bahis ve 7 müstehcen siteye erişim engeli getirildi

Siber suçlarla mücadele kapsamındaJandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yürüttükleri çalışma sonrasında yurt dışı oldukları kaynaklanan bazı siteleri belirledi. Belirlenen sitelere yönelik yapılan operasyonda ise söz konusu siteleregetirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 138 adet yasadışı bahis ve 7 müstehcen içerik içeren intenet sitesi herkes tarafından girişi engellenirken yurt dışında oynanan spor karşılaşmalarına dayalı müşterek bahis ve şans oyunlarıyla ilgili oynamaya olanak sağlayan sitelere erişim engeli getirilirken 7 müstehcen içerikli sitelerinde girişleri kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yapılan koordineli operasyonda toplamda 145 intenet sitesine Türkiye'den erişimleri engellenmiş oldu.